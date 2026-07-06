Nu söker vi en kontorsansvarig matchare till Ronneby 40%

EnRival AB / Personaltjänstemannajobb / Ronneby
2026-07-06


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EnRival AB har mångårig erfarenhet av rekrytering, bemanning och jobbmatchning. Vi skapar jobbmöjligheter! EnRival AB har idag ca 100 kontor över stora delar av Sverige, från Ystad i söder till Luleå i norr. Våra verksamhetsområden är Rekrytering, Omställning och Utbildning. Inom Arbetsmarknadsprojekt är vi bl.a. kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen, och en av Sveriges ledande leverantörer av Jobbmatchning genom tjänsten Rusta och Matcha.
Vill du göra skillnad i människors liv? Bli Matchare inom Rusta och Matcha!
Är du en engagerad person med ett starkt driv att hjälpa människor ut i jobb eller studier? Vill du ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad? Då är du den vi söker till vårt team i Ronneby.
Om tjänsten Som Matchare inom Rusta och Matcha stöttar du arbetssökande på deras väg mot självförsörjning. Du arbetar coachande och motiverande för att hjälpa dem att hitta rätt jobb eller utbildning. Ditt arbete innebär bland annat:

Individuell vägledning och coachning

Matchning mot jobb och utbildning

Kontakt med arbetsgivare och nätverksbyggande

Stöd i ansökningsprocesser och intervju förberedelserInterview Preparation

Vem är du? Vi söker dig som har en positiv inställning, är duktig på att skapa relationer och trivs i en dynamisk miljö. Du är social, flexibel och ser möjligheter där andra ser hinder. Att inspirera och motivera människor är din styrka!
Kravprofil (uppfyll minst ett av följande alternativ):
Alternativ 1:

Minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system)

Minst två års arbetslivserfarenhet på heltid

Alternativ 2:

Minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med godkänt resultat

Minst tre års arbetslivserfarenhet på heltid inom något av följande områden:

Arbetsledning med personalansvar

Rekrytering

Omställningsarbete för arbetssökande

Studie- och yrkesvägledning

Handläggning i personalfrågor (ej enbart administration)

Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor

Arbete med social- och gruppsykologi

Karriärvägledning

Meriterande egenskaper och erfarenheter:

Arabiska

Starkt nätverk inom det lokala näringslivet

Förmåga att skapa och underhålla relationer

Strukturerad, initiativtagande och resultatinriktad

God kommunikationsförmåga och coachande arbetssätt

Digital kompetens och erfarenhet av att hålla online-möten

Varför ska du söka?

Du får ett meningsfullt jobb där du hjälper människor att förändra sina liv.

Du blir en del av ett engagerat team med högt tempo och stark sammanhållning.

Du får möjlighet att bredda ditt nätverk och arbeta nära näringslivet.

Du får en flexibel och utvecklande roll där ingen dag är den andra lik.

Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi rekryterar löpande och ser fram emot att välkomna nya engagerade kollegor till vårt team.
Bifoga intyg som styrker ovan behörighetskrav i samband med din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Enrival AB (org.nr 556689-0207)
372 30  RONNEBY

Arbetsplats
EnRival

Kontakt
Rekryterare
Milad Faiz
milad.faiz@enrival.se
0738667608

Jobbnummer
9994328

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