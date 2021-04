Nu söker vi en Industriell IT-konsult - ÅF Pöyry AB - Elektronikjobb i Solna

ÅF Pöyry AB / Elektronikjobb / Solna2021-04-15Om jobbetHar du tidigare erfarenhet av industriell IT? Motiveras du av en roll där du får möjlighet att verka i olika sammanhang? Hos oss på AFRY erbjuds du en roll där du får vara med och göra skillnad för våra kunder mot framtidens digitalisering inom Life Science. AFRY genomför nu en satsning mot framtidens digitalisering inom Life Science då våra kunder står inför stora förändringar som drivs av nya tekniska lösningar. I och med detta söker vi konsulter som vill vara med och göra skillnad inom vårt affärsområde Food & Pharma som kännetecknas av lång branscherfarenhet och kompetens inom projektledning, processdesign, automation, digitalisering, IT MES-system och kvalitetssäkring.I rollen som industriell IT-konsult arbetar du med en huvudinriktning mot livs- och läkemedelsindustrin. Ditt främsta fokus kommer att vara att leverera produktionsnära IT-lösningar för att kunna öka lönsamheten och utveckla affärskraften hos våra kunder. Detta gör du genom att knyta ihop IT-system med övergripande affärssystem och underliggande automationslösningar. Då vi erbjuder helhetsåtagande inom industriell digitalisering kan du komma att arbeta med våra interna leveransprojekt både från vårt kontor men även ute hos kund. Du arbetar med allt ifrån kravanalys, konceptstudier, specifikation och dokumentation, utveckling och driftsättning till förvaltning och support. Placeringsort kan vara i antingen Uppsala eller Stockholm. Vi ser det som en fördel att du innehar ett B-körkort då du förväntas vara flexibel och kunna resa en del i ditt arbete, främst inom Mälardalen.Vem är du?Du har eftergymnasial utbildning inom ett för oss relevant område, förslagsvis IT/TeknikDu har erfarenhet av att ha arbetat med reporting services i Visual StudioDu har arbetat med SQLDu har tidigare arbetat inom läkemedelsindustrin och är väl insatt i GMP och GAMP5Vi ser det som meriterande om du har arbetat med Aspentech IP21, och om du även har arbetat med mallar m.m i VLSTidigare erfarenhet av att ha arbetat med MES-system är också en meritTidigare arbetslivserfarenhet inom industriell, - och produktionsnära IT är meriterandeFör att lyckas i denna roll tror vi att du känner igen dig i nedanstående egenskaper:Du uttrycker dig väl i svenska och engelska i tal och skriftDu en nyfiken person som motiveras av att utvecklas samt att lära dig nya sakerDå du i perioder kommer att arbeta ute hos kund krävs det att du är självgående och att du tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifterDu är initiativtagande och du är bekväm med att lyfta dina egna idéerI och med att du i rollen har flera kontaktytor är du en kommunikativ person som trivs i sociala sammanhang och du har mycket god samarbetsförmågaSlutligen är du en serviceinriktad person som är noga med att säkerställa att du genomför ditt arbete med hög kvalitetVi erbjuderVi söker dig som vill vara en del av AFRYs framgångssaga. Brinner du för teknisk utveckling? Gillar du att samarbeta för att hitta den bästa lösningen? Då kan vi erbjuda dig karriärmöjligheter på en modern arbetsplats med utmanande arbetsuppgifter och spännande projekt världen över.AFRY är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer. Hos oss är du med och utvecklar innovativa och hållbara lösningar inom infrastruktur, energi och industri. Just nu söker vi marknadens vassaste kompetens som tillsammans med oss vill skapa framtidens samhälle. Vi hoppas också att du kommer lära dig lika mycket av oss som vi kommer göra av dig.2021-04-15AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering.Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.Making Future.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-15ÅF Pöyry AB5692835