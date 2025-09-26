Nu söker vi en fysioterapeut till vårt team vid Hötorget!
2025-09-26
Vill du arbeta mitt i City på en klinik med lång erfarenhet, hög kompetens och en härlig gemenskap? Då kan Stockholms RehabKlinik CITY vara rätt plats för dig!
På Stockholms RehabKlinik CITY arbetar fysioterapeuter och naprapater på verksamhetens klinik på Kungsgatan 35. Vi tar emot patienter från försäkringsbolag, företag och som privatpersoner. Hos oss är patientmötet och kvaliteten i behandlingarna alltid i fokus - och vi är stolta över vårt rykte som en klinik med hög kompetens, långsiktighet och goda resultat.
Vi söker dig som är fysioterapeut och som är vidareutbildad inom manuella tekniker. Du tycker om att arbeta praktiskt vid bänken, har ett trevligt och professionellt bemötande och sätter alltid patientens behov i centrum.
Arbetstid och omfattning är flexibelt och bestäms tillsammans - tjänsten kan anpassas efter önskemål.
Stockholms RehabKlinik CITY erbjuder ett centralt läge vid Hötorget, kollegor med hög kompetens och lång erfarenhet samt en arbetsmiljö där utveckling, trivsel och kvalitet är viktiga ledord.
Skicka din ansökan till Petra Strömwall, leg. naprapat och kliniksansvarig, info@srkc.se
. Intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan direkt!
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Rehabklinik City AB
111 56 STOCKHOLM
Petra Strömwall info@srkc.se 08-640 00 60
