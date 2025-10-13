Nu söker vi en engagerad arbetsledare till Nåiden Infra!
Byggjobb / Luleå
2025-10-13
Just nu söker vi engagerade arbetsledare inom markarbeten som vill vara med och leda projekt framåt - från idé till verklighet till Nåiden infra. Nåiden är ett väletablerat företag inom bygg- och anläggningsbranschen med över 50 års erfarenhet av att driva projekt med kvalitet och långsiktighet i fokus. Hos Nåiden får du en nyckelroll i ett företag där du får ta ansvar, utvecklas i din yrkesroll och arbeta tillsammans med kompetenta kollegor i en prestigelös och lösningsorienterad kultur.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Nåidens räkning en Arbetsledare. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Nåiden.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Nåidens önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till alma.jonsson@pn.se
.
Du erbjuds
En dynamisk och stimulerande arbetsmiljö.
Möjlighet till personlig och professionell utveckling.
Konkurrenskraftig lön och förmåner.
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2025-10-13Dina arbetsuppgifter
Som arbetsledare inom markarbeten på Nåiden får du en central roll i våra projekt, där du ansvarar för att planera, leda och följa upp det dagliga arbetet ute på byggarbetsplatserna. Du ser till att arbetet fortlöper enligt uppsatta tidsplaner, budgetramar och kvalitetskrav. I din roll ingår att koordinera både det egna arbetslaget och de underentreprenörer som är involverade i projektet. Du har ett helhetsansvar för att skapa en säker och välfungerande arbetsmiljö och säkerställer att gällande säkerhetsföreskrifter följs. Du rapporterar kontinuerligt projektets framsteg till platschefen och bidrar aktivt till att driva projektet framåt mot uppsatta mål.
Arbetsuppgifterna innebär:
Planerar, leder och följer upp markarbeten på byggarbetsplatser
Säkerställer att arbetet genomförs enligt tidsplan, budget och kvalitetskrav
Koordinerar och leder både arbetslag och underentreprenörer
Ansvarar för arbetsmiljö och säkerhet på plats
Rapporterar projektets status och framdrift till platschef
Du arbetar efter bekväma arbetstider, mån-fre 07-16.
Vi söker dig som:
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Nåiden. Du är en handlingskraftig och lösningsorienterad person som trivs med att ta ansvar och fatta beslut i vardagen. Du har en god förmåga att planera och organisera arbetet, samtidigt som du är lyhörd och har lätt för att samarbeta med både kollegor och underentreprenörer.
Du har en prestigelös inställning, är pålitlig i ditt sätt att arbeta och skapar förtroende genom att vara tydlig, rättvis och närvarande i din ledarroll. Nåiden värdesätter ett professionellt förhållningssätt där du kombinerar tydlighet med ödmjukhet - och alltid har projektets och teamets bästa i fokus.
Vi söker dig som har erfarenhet från mark- och anläggningsbranschen och gärna tidigare har arbetat i en arbetsledande roll eller motsvarande. Du har goda kunskaper i att läsa och tolka ritningar och tekniska beskrivningar, och du trivs i en roll där du får ta ansvar och leda andra.
Krav för tjänsten:
Kunskaper inom grundläggning, vatten och avlopp
B-körkort
Flytande svenska i både tal och skrift
START: Enligt överenskommelseOMFATTNING: HeltidSTAD: LuleåURVAL: Sker löpandeKONTAKT: Alma Jonsson / alma.jonsson@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på alma.jonsson@pn.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
Detta är ett heltidsjobb.
Professionals Nord Luleå AB
Nåiden Infra AB
Alma Jonsson alma.jonsson@pn.se
9553385