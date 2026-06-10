Nu söker vi en ekonomiassistent som vill jobba extra
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Ekonomiassistentjobb / Karlstad Visa alla ekonomiassistentjobb i Karlstad
2026-06-10
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Är du ekonomiassistent och vill ha ett extra jobb över sommaren med chans till förlängning? Vi söker dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning eller studier på minst 50% som vill arbeta två dagar i veckan.
Nu söker vi en ekonomiassistent till Ängsbacka Kursgård i Molkom. Arbetet innebär enklare löne- och fakturahantering. Vi önskar att du arbetar två dagar i veckan mellan kl 08.00-17.00. Önskvärt att man kan jobba samma två dagar varje vecka. Introduktionen kommer att starta 10 juni.
Tjänsten är belägen ungefär 30 min utanför Karlstad och bussförbindelser finns men det är en fördel att ha tillgång till körkort och egen bil.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har minst 6 månaders erfarenhet som ekonomiassistent. Meriterande om du har erfarenhet av systemet Fortnox. Som person är du självgående, trygg och pålitlig. Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att få prata mer med dig om tjänsten! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Nyeds-Backa 511 (visa karta
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660 60 MOLKOM Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Julia Edholm julia.edholm@studentconsulting.com Jobbnummer
9958393