Nu Söker Vi En Driven Fältsäljare Till Celsius - Uppsala Med Omnejd
2025-08-21
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
Vad innebär rollen?
Som Fältsäljare mot Servicehandeln & Gym blir du en viktig del av vårt team och ansvarar för ditt eget distrikt. Du bygger relationer med kunder på servicehandeln, gym, andra sportanläggningar - och ser till att Celsius alltid är där den ska vara: i fokus.
Celsius - för dig som alltid är på gång
Celsius grundades i USA 2004. Celsius är den ursprungliga funktionella energidrycken för aktiva människor i Norden och världen. Den lanserades för första gången i Sverige 2009 - vilket blev en enorm framgång som förvandlade den svenska kategorin funktionella drycker och energidrycker med stor framgång på dagligvaru-, service-, fackhandeln samt gym. Celsius är, och har alltid varit helt vegansk och innehåller bara naturliga smak-och färgämnen. Celsius innehåller sju olika vitaminer och därtill grönt te, ingefära, guarana och koffein. Celsius finns idag i över 25 länder, har över 1000 anställda globalt varav ca 60st i Sverige
Vad du får hos oss
Hos Celsius blir du en del av ett globalt snabbväxande varumärke med stort driv. Du får frihet under ansvar, möjlighet att påverka din vardag och jobba med ett av Sveriges mest dynamiska säljteam. Som ett varumärke med stark koppling till hälsa och träning uppmuntrar vi till en aktiv livsstil - både i och utanför arbetet. Vi samarbetar med atleter på högsta nivå och inspirerar våra medarbetare till rörelse, energi och välmående i vardagen.
Vill du vara en del av något som växer - och samtidigt bidra till att fler orkar mer, presterar bättre och lever aktivare liv? Då är Celsius rätt plats för dig.
Celsius - Energy to Live Fit.
Ansök nu
Låter det här som du? Skicka in ditt CV så snart som möjligt. Urval sker löpande - vi väntar inte till sista dagen.
) gärna svarar på dina frågor.
Grund för anställning hos Celsius kräver en godkänd bakgrundskontroll och vi använder oss av verifieras kontrollverktyg.
Celsius - Energy to Live Fit.
Var med och sprid energin!
Ort: Uppsala
Omfattning: Heltid
Ansvarsområden
Du kommer:
Göra kontinuerliga kundbesök där du bygger och vårdar starka relationer
Sälja in kampanjer, nyheter och bygga exponeringar
Ansvara för att Celsius syns, testas och dricks i olika miljöer
Följa upp resultat och identifiera nya möjligheter i ditt distrikt
Samarbeta med kollegor inom marknad, event och övrig försäljningKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har minst 2 års erfarenhet av fältförsäljning, gärna inom servicehandeln eller FMCG
Är självgående, strukturerad och trygg med att driva din egen försäljning
Har förståelse för butiksmiljöer och är van att arbeta med kampanjer och exponering
Trivs med ett högt tempo, är relationsskapande och positiv i mötet med kund
Har B-körkort och bor i eller nära Uppsala
Du behöver inte vara elitidrottare - men du gillar att vara aktiv och vet vad Celsius står för. Du är social, lösningsfokuserad och tycker att relationer är grunden till bra affärer.Om företaget
Celsius Sweden AB
• Verksamma i 20 år
• 15 länder
• ca 500 medarbetare (Cirka 60 i Sverige)
• 10 Miljarder i omsättning globalt per år Ersättning
