Nu söker vi en Driftchef till Danderyds Kommun
Arena Personal Sverige AB / Fastighetsskötarjobb / Danderyd Visa alla fastighetsskötarjobb i Danderyd
2025-12-17
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arena Personal Sverige AB i Danderyd
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vi söker en driftchef som vill leda och utveckla den operativa fastighetsdriften med nära samarbete, korta beslutsvägar och engagerade kollegor. Hos Danderyds Kommun får du ett varierat arbete där du får stort utrymme att påverka både arbetssätt och resultat.
Om rollen: Som driftchef har du helhetsansvar för driftverksamheten och leder ett team på cirka 15 medarbetare. Du driver enhetens utveckling, säkerställer effektiva rutiner och arbetar aktivt med att stärka både arbetsmiljö och leverans.
Du har ansvar för budget, energifrågor och resultat, och ser till att fastigheterna fungerar säkert, hållbart och utan onödiga avbrott. Rollen innebär även att du utvecklar kontakten med verksamhetens interna kunder, följer upp entreprenörers insatser samt deltar i avdelningens ledningsgrupp.Publiceringsdatum2025-12-17Profil
Vi söker dig som har:
Teknisk utbildning inom bygg/fastighet/teknik (högskola, YH eller motsvarande)
Erfarenhet av personalansvar och liknande ledarroller inom drift eller förvaltning
God vana av budgetarbete, planering och energioptimering
Administrativ trygghet och erfarenhet av relevanta IT-system
B-körkort
Meriterande: utbildning inom ledarskap, arbetsmiljö eller elanläggningar.
Som person är du trygg i ditt ledarskap, tydlig i din kommunikation och van att arbeta lösningsfokuserat även när tempot är högt. Du skapar engagemang i gruppen och bygger goda relationer både internt och externt.
Övrigt Fastighetsavdelningen är en viktig aktör i att skapa fysiska förutsättningar för kommunens förvaltningar att leverera sina välfärdsuppdrag. Avdelningen ansvarar för kommunens lokalförsörjning vilket innebär både förvaltning och utveckling av kommunens byggnader. Vi arbetar både lång - och kortsiktigt med en helhetssyn för kommunens bästa. Våra arbetsuppgifter har en bredd i frågor och arbetsdagarna är varierande, allt med frihet under ansvar. I kombination med det har vi nära till skratt och tycker om att hjälpa varandra. Det gör jobbet ännu roligare! I vårt team är varje kollegas kompetens värdefull och nu söker vi dig med just din kompetens, som vi är säkra på kommer vara ett bra tillskott i teamet. Välkommen att bli en del av fastighetsavdelningen. Driftenheten inom fastighetsavdelningen har sin placering på driftkontoret som är lokaliserat vid Enebybergs torg. Uppdraget pågår mellan januari till mars/maj. Inför anställning krävs ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://arenapersonal.com/ Arbetsplats
Arena Personal Kontakt
Caroline Wiklund caroline.wiklund@arenapersonal.com 0795850484 Jobbnummer
9649428