Nu söker vi en chaufför till fabriksnytt ekipage på Sandahls i Sävsjö!
2026-01-15
Vi söker en erfaren och engagerad förare till vårt helt fabriksnya ekipage. Här får du möjligheten att ta hand om ett nytt ekipage från start och arbeta självständigt med stort eget ansvar.
Du är ordningsam, positiv och trivs med att fatta egna beslut samtidigt som du är en lagspelare med starkt servicefokus. Erfarenhet av olika typer av gods är meriterande.
Tjänsten innebär schemalöst arbete med 2-4 övernattningar per vecka. Som en attraktiv fördel finns möjlighet att ha ekipaget hemma, vilket ger en smidigare och mer flexibel vardag.
Krav för tjänsten
Har ett BECE-körkort
YKB
Truckkort
Behärskar svenska språket obehindrat i både tal och skrift
Meriterande om du har erfarenhet av hustransporter eller liknande.
Vi erbjuder
En möjlighet att arbeta med hållbarhet och växa med företaget
En positiv arbetsmiljö där utveckling och samarbete prioriteras
Kollektivavtal
Lunchförmån
Generöst friskvårdsbidrag
Sandahlsbolagen är ett av Sveriges största privatägda logistikföretag. Allt startade 1949 med en mans vision om att lösa kundernas transporter lite snabbare, lite smartare. Sandahls är ständigt på väg. Dygnet runt, mil efter mil levererar vi kvalitet till våra kunder inom logistik och entreprenad.
Våra uppdrag tar oss till Sveriges alla hörn. Ibland är det raka spåret, ibland får vi själva bana väg. Men alltid med riktningen noggrant kalibrerad - på rätt väg mot en hållbar framtid.
Vi tillämpar provanställning
Heltid dagtid
Stationeringsort Sävsjö, alternativt hemma
Start efter överenskommelse
Vi utför alltid bakgrundskontroller
Intervjuer sker löpande. Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till rekrytering.logistik@sandahls.com
Ange "CE Sävsjö". Vi ser fram emot att höra från dig och välkomnar dig till vårt team på Sandahls Logistik i Sävsjö.
