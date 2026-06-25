Nu söker vi en CE-chaufför till vår kund i Jönköping
Posti Logistics Staffing AB / Fordonsförarjobb / Värnamo Visa alla fordonsförarjobb i Värnamo
2026-06-25
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Värnamo
, Gnosjö
, Vaggeryd
, Sävsjö
, Tranemo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Just nu söker vi en CE-chaufför där dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av att lasta och lossa gods och köra ut det till kunder, därtill kan även terminalarbete tillkomma.
Vi ser därför att du är serviceminded då kundkontakt är en stor del av arbetet. Vidare är det också viktigt att du representerar företaget på ett professionellt sätt och du kommer även kunna utvecklas i din yrkesroll med varierande arbetsuppgifter.
Omfattning: heltidProfil
Vi söker dig som vill arbeta heltid och som har erfarenhet som CE-chaufför. Vi ser att du inte har några problem att arbeta under ett högt tempo då man arbetar efter leveransmål. Vidare är det också viktigt att man under dessa förhållanden kan agera professionellt och serviceinriktat gentemot kunderna då man representerar företaget i rollen.
Vi söker dig som:
• Har CE-körkort
• Yrkeskompetensbevis (YKB)
• Har körvana
• Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift
• Kan arbeta självständigt
Låter detta intressant? Tveka då inte att skicka in din ansökan till oss då urval sker löpande!
Om oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobbannonser
Fordonsvägen 17 (visa karta
)
553 02 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Posti Kontakt
Ida Laveno Ida.Laveno@posti.com Jobbnummer
9979496