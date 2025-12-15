Nu söker vi en C-chaufför till vårt team i Kiruna!
UT Transport i Norr AB / Fordonsförarjobb / Kiruna Visa alla fordonsförarjobb i Kiruna
2025-12-15
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos UT Transport i Norr AB i Kiruna
, Gällivare
, Överkalix
, Luleå
, Umeå
eller i hela Sverige
Vi söker en distributionschaufför med C-behörighet som vill bli en del av vår verksamhet i Kiruna. Hos oss får du ett praktiskt och omväxlande arbete där du kör och hanterar gods inom regionen. Arbetet sker främst dagtid och kan vara fysiskt, vilket passar dig som gillar att hålla igång.
Om rollen
Som chaufför hos oss är du en nyckelspelare i vår distributionskedja. Du lastar, lossar och levererar gods på ett säkert och effektivt sätt och ser till att våra kunder får sina leveranser i tid - varje dag. Du arbetar nära dina kollegor och bidrar till ett smidigt och välfungerande flöde.
Hos oss får du:
Köra och leverera gods inom regionen
Lasta och lossa på ett säkert och strukturerat sätt
Arbeta i ett team där alla hjälper varandra
Möjlighet att påverka arbetssätt och rutiner med egna idéer och förbättringsförslag
Om dig:
Vi söker dig som har C-körkort och erfarenhet av chaufförsarbete. Tidigare erfarenhet som distributionschaufför är meriterande. För att trivas hos oss bör du gilla ett högt tempo, ta egna initiativ och alltid hålla en hög servicenivå.
Vi ser att du:
Har giltigt YKB
Trivs i en aktiv roll
ADR-behörighet är meriterande
Truckkort är meriterande
Vi erbjuder:
Ett varierat arbete med ansvar och tydliga rutiner
En stabil arbetsplats med bra introduktion
Konkurrenskraftig lön enl. överenskommelse och kollektivavtalade villkor.
En arbetsmiljö där säkerhet och teamwork prioriteras
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Om UT Transport i Norr AB
UT Transport i Norr AB grundades 1987 som ett familjeägt företag och har sedan 2000 levererat tjänster med hög kvalitet och säkerhet. Vi arbetar klimatsmart och har successivt breddat vår verksamhet. Idag är vi en del av DANX Carousel Group, en ledande paneuropeisk specialist inom tidskritisk logistik. Tillsammans erbjuder vi kompletta transport- och distributionslösningar, från läkemedel och labsvar till pall- och paketdistribution. Med ett starkt europeiskt nätverk levererar vi flexibla och pålitliga logistiklösningar i Sverige och Europa.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi rekryterar löpande - skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Ersättning
Enl. överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ut Transport i Norr AB
(org.nr 556408-7723) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
UT Transport I Norr AB Jobbnummer
9645699