Nu söker vi en C-chaufför till vårt team i Kiruna!
UT Transport i Norr AB / Fordonsförarjobb / Kiruna Visa alla fordonsförarjobb i Kiruna
2026-03-04
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos UT Transport i Norr AB i Kiruna
, Gällivare
, Överkalix
, Luleå
, Umeå
eller i hela Sverige
Nu söker vi en C-chaufför till vårt team i Kiruna!
Vill du ha ett fartfyllt och ansvarsfullt arbete där du får arbeta i ett engagerat team? Vi söker nu en distributionschaufför med C- behörighet till vår verksamhet i Kiruna! Hos oss blir du en del av en modern organisation där kvalitet, punktlighet och gott kundbemötande alltid står i fokus.
Om rollen
Som C-chaufför har du en central roll i vårt distributionsflöde. Du ansvarar för leverans av gods till kunder i regionen och bidrar till att verksamheter och samhällsfunktioner fungerar smidigt.
Arbetet är omväxlande och kräver både struktur och flexibilitet - perfekt för dig som gillar frihet under ansvar och ett aktivt arbetsliv. I ditt arbete använder du handdator och arbetar med att skapa samt hantera listor och underlag i dator. Arbetet sker främst dagtid och kan vara fysiskt, vilket passar dig som gillar att hålla i gång. Alla arbetspass börjar och slutar på vår terminal.
Tjänsten är ett vikariat som sträcker sig till och med augusti 2026, med goda möjligheter till fast anställning därefter.
Om dig:
Vi söker dig som har C-körkort och erfarenhet av chaufförsarbete. För att trivas hos oss bör du gilla ett högt tempo, ta egna initiativ och alltid hålla en hög servicenivå.
Vi ser att du:
Har giltigt YKB
Trivs i en aktiv roll
ADR-behörighet är meriterande
Truck och/eller hjullastarkort är meriterande
Tidigare erfarenhet av arbete som distributionschaufför är meriterande men inget krav. I denna rekrytering kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder:
Ett varierat arbete med ansvar och tydliga rutiner
En stabil arbetsplats med bra introduktion
Konkurrenskraftig lön enl. överenskommelse och kollektivavtalade villkor.
En arbetsmiljö där säkerhet och teamwork prioriteras
Möjlighet att utvecklas inom företagetPubliceringsdatum2026-03-04Om företaget
På UT Transport i Norr är vi ett ledande företag inom transport- och logistikbranschen i Norrland och Sverige. Som en del av DANX Carousel Group har vi ett nätverk som sträcker sig över hela Europa. Vi strävar alltid efter att ge våra kunder den bästa upplevelsen - och vi vet att det är våra engagerade medarbetare som gör det möjligt!
Vi ser fram emot din ansökan. Vi rekryterar löpande, så tveka inte att ansöka redan nu! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ut Transport i Norr AB
(org.nr 556408-7723) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
UT Transport I Norr AB Kontakt
Terminal Manager Gällivare & Kiruna
Maria Dahlén maria.dahlen@danxcarousel.com Jobbnummer
9776653