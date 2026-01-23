Nu söker vi en bilplåtslagare/skadereparatör till Sjöbo Autoplåt i Sjöbo.
Wikan Personal AB / Tunnplåtslagarjobb / Sjöbo Visa alla tunnplåtslagarjobb i Sjöbo
2026-01-23
, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Sjöbo
, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-23Om företaget
Sjöbo Auto Plåt startades 1991 av Sven-Inge Ohlsson, som fortfarande driver firman, idag tillsammans med sonen Martin och ytterligare 9 duktiga medarbetare. Vi har idag en toppmodern verkstad på 1300 m2. Vi hanterar plåtskador, lackering, plastreparationer, AC, hjulinställningar, reparation av stenskott, byten av rutor, felsökning med hjälp av moderna diagnosinstrument som ger ett snabbt besked om felorsaken. Med andra ord, vi reparerar allt på Din bil.
Vi är certifierade hos MRF.Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att, utefter kundernas behov, arbeta med allehanda plåtskador och reparation av kaross. Du kommer att göra riktbänk-arbeten och plåtarbeten men även glasarbeten förekommer.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har fordonsteknisk utbildning, med inriktning karosseri och/eller motsvarande erfarenhet. Meriterande är om du jobbat som bilplåtslagare. Kunskaper i skadekalkylering är också en stor merit.
Du har stort intresse av modern teknik. Som person är du noggrann och ansvarstagande med stort tålamod och sinne för form. Serviceinriktad och social, med förmåga att jobba både självständigt och i team, är också beskrivningar som stämmer väl in på dig.
Du behärskar svenska i tal och skrift och har B-körkort.
Vi erbjuder dig
Sjöbo Autoplåt erbjuder dig bra förtjänst- och utvecklingsmöjligheter och en god arbetsmiljö i en väletablerad och toppmodern utrustad anläggning.
Information och kontakt
För mer information om tjänsten kontakta Sebastian, 0417-77 99 83
Tillträde enl överenskommelse.
Ansök direkt då alla ansökningar behandlas löpande.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14017". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sebastian Siversson sebastian@wikan.se 0417-779983 Jobbnummer
9701232