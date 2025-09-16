Nu söker vi en barnskötare till vår fina idrottsförskola!
2025-09-16
Vi söker en barnskötare till vår förskola i Ultuna!
På Child Academy Sports idrottsförskolor vill vi ge barnen chansen att utvecklas i sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning så långt som möjligt för att främja våra yngsta samhällsmedborgares hälsa och välbefinnande. I undervisningen arbetar vi utifrån målsättningen att tidigt erbjuda och lägga grund för den glädje och de positiva egenskaper som idrott för med sig. Alla barn vi möter får under deras tid på förskolan möjlighet att delta i undervisning som stimulerar deras motoriska utveckling och sinnen utifrån sina egna förutsättningar. För våra yngsta barn bedriver vi undervisning som utvecklar deras grundrörelser. Våra äldre barn har idrottsförskola där de varje vecka ges möjlighet att under kravlösa former prova på olika idrotter så som fotboll, innebandy, friidrott med mera. Våra barn ska känna att de lyckas och vi skapar rörelseglädje tillsammans för en hållbar och hälsosam framtid!
Ditt uppdrag som barnskötare hos oss:
Vi söker dig som är trygg, driven och engagerad i ditt yrke som barnskötare. Du har ett intresse att arbeta utifrån vår idrotts- och hälsoprofil och delar vår vision. Du har en god barnsyn och relationell kompetens där du väljer att se andras styrkor.Bakgrund
• Du är utbildad barnskötare
• Du är intresserad av idrott, hälsa och rörelseglädje
• Du är förtrogen med förskolans styrdokument och uppdrag
• Du har goda kunskaper i det svenska språket, i tal och skrift
• Du har goda kunskaper i Office365
• Du har förmågan att leda undervisning tillsammans med dina kollegor
• Du har god samarbets- och kommunikativ förmåga
• Du har ett starkt engagemang att arbeta för varje barns bästa
Hos oss blir du en viktig del av vår helhet. Vi ger dig möjlighet att känna delaktighet och inflytande på din arbetsplats. Nya idéer och arbetssätt välkomnas hos oss - vi utvecklar verksamheten bäst tillsammans!
Vi behöver en barnskötare på ett längre vikariat.
Tillträde efter överenskommelse. www.childacademysports.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: emily.sawyer@childacademysports.se Arbetsgivare Child Academy Ultuna AB
