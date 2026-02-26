Nu söker vi en Backend-utvecklare till Julas webbutvecklingsteam
2026-02-26
Vill du vara med och skapa marknadens bästa e-handel? Då är denna roll rätt för dig! Vi söker nu en driven och lösningsorienterad Backend-utvecklare till vårt utvecklingsteam Digital plattform, som stöttar Julas digitala kanaler med fokus på webb och e-handel.
Som Backend-utvecklare hos oss blir du en nyckelperson i utvecklingen av Julas e-handelsplattform (Sitecore). Du arbetar i ett dedikerat team tillsammans med beställare, team lead, business analyst, arkitekt, frontend- och backend-utvecklare samt testare. Här är samarbete och kommunikation lika viktigt som teknik.
Du kommer att arbeta med att utveckla och förvalta API:er som stödjer både funktioner i vår e-handelsplattform och integrationer mot externa system. I rollen ansvarar du för att säkerställa hög prestanda, skalbarhet, säkerhet och god kodkvalitet i de lösningar som tas fram. Genom ditt arbete bidrar du till en stabil och sömlös digital kundresa samt till den fortsatta utvecklingen av Julas digitala plattform. Du är även delaktig i arkitektur- och designbeslut och är med och formar framtidens digitala lösningar.
Vad finns i ditt CV?
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av C# och backend-utveckling samt en god förståelse för webbutveckling och e-handelsflöden. Du är van att arbeta i moderna utvecklingsmiljöer och har erfarenhet av att bygga stabila, skalbara lösningar. Det är meriterande om du har arbetat med Azure, Web API, SQL-databaser, Redis, Sitecore eller Kubernetes.
Vem är du?
Som person arbetar du strukturerat och metodiskt, med förmåga att ta ansvar för dina uppgifter och driva lösningar hela vägen fram. Du är självgående men trivs också i samarbete med andra, där du bidrar med engagemang och ett lösningsorienterat förhållningssätt. Med ett analytiskt tänk och ett starkt kvalitetstänk säkerställer du att de lösningar du utvecklar är hållbara, genomtänkta och affärsmässigt relevanta.
Hos oss blir du en del av ett högpresterande team med etablerade arbetsmetoder och rutiner. Vi har högt i tak och jobbar tätt tillsammans.
Vad erbjuder vi?
Vår ostoppbara resa innebär förändring - och vi välkomnar dina tankar och idéer! Från de uppgifter du utför till hur vi tillsammans utvecklar vår verksamhet, dina åsikter, insatser och nya idéer spelar roll. Hos oss får du möjligheten att vara en del av ett internationellt företag där du kan växa och utvecklas. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med mycket hjärta och en stark teamkänsla. Du får chansen att ta ansvar och lära nytt, och om du gör ditt bästa så kan vi lova att det inte finns några gränser för hur långt du kan komma hos oss!
Bra att veta
Tjänsten är på heltid, med inledande 6 månaders provanställning. Placeringsort är på vårt huvudkontor i Skara, med en hybridmöjlighet enligt överenskommelse. Jula har kollektivavtal med Unionen för tjänstemän. Känns denna roll spännande och något som skulle kunna passa dig? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag, då intervjuer sker löpande. Sista ansökningsdag är 26 april.
Frågor?
Vid eventuella frågor eller funderingar om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chefJakob Andersson, Development Manager, på jakob.andersson@jula.se
