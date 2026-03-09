Nu söker vi en B-chaufför som vikarie till vårt team i Kiruna!
2026-03-09
Vill du ha ett fartfyllt och fysiskt jobb där du får arbeta i ett engagerat team? Vi söker nu en B-chaufför för ett vikariat på 4 veckor till vårt team i Kiruna från 1 april, med goda möjligheter till förlängning.
Hos oss blir du en del av en modern organisation där kvalitet, punktlighet och gott kundbemötande alltid står i fokus.
I denna roll är du en viktig del av vårt terminal- och distributionsflöde. Du arbetar med att lossa och lasta ekipagen, sortera gods på terminalen samt leverera gods till kunder i regionen. Arbetet är omväxlande och kräver både struktur och flexibilitet - perfekt för dig som gillar frihet under ansvar och ett aktivt arbete.
Arbetet sker nattetid och alla arbetspass utgår från vår terminal i Kiruna.
Om dig
Vi söker dig som:
Har B-körkort
Är punktlig, serviceinriktad och trivs med ett aktivt arbete
Har truck- och/eller hjullastarkort (meriterande)
Erfarenhet av yrkeskörning är meriterande men inget krav. Det viktigaste är att du är ansvarstagande, noggrann och nyfiken på att lära dig vårt arbetssätt. Det är meriterande om du har viss teknisk kunskap. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. Publiceringsdatum2026-03-09Om företaget
På UT Transport är vi ett ledande företag inom transport- och logistikbranschen i Norrland och Sverige. Som en del av DANX Carousel Group har vi ett nätverk som sträcker sig över hela Europa.
Vi strävar alltid efter att ge våra kunder den bästa upplevelsen - och vi vet att det är våra engagerade medarbetare som gör det möjligt.
Vi erbjuder
Ett vikariat på cirka 4 veckor med god chans till förlängning
Ett varierat arbete med ansvar och tydliga rutiner
Bra introduktion för att du snabbt ska komma in i arbetet
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse och kollektivavtalade villkor
En arbetsmiljö där säkerhet och teamwork prioriteras
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdag är 6/4, men vänta inte med att skicka in din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ut Transport i Norr AB
(org.nr 556408-7723) Arbetsplats
UT Transport I Norr AB Kontakt
Terminal Manager Gällivare & Kiruna
Maria Dahlén maria.dahlen@danxcarousel.com Jobbnummer
9784080