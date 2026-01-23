Nu söker vi en allsidig medarbetare till Ystad Bil och Skadecenter.
2026-01-23
Ystad Bil och Skadecenter (YBSC) är en auktoriserad bilverkstad och skadeverkstad i Ystad som specialiserar sig på plåtskador, billackering och glasreparationer. De hanterar försäkringsskador för alla bilmärken, erbjuder service, och är en auktoriserad/certifierad lackverkstad godkänd av ledande försäkringsbolag.Arbetsuppgifter
Arbetet består av såväl mekaniska, som riktnings- och reparationsjobb. Du kommer med andra ord att jobba med alla typer av problem som kunderna har med sina fordon.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har fordonsteknisk utbildning och/eller motsvarande erfarenhet. Du har ett genuint fordons-intresse och kan fixa de flesta problem när det kommer till fordon, såväl under huven som kaross och yttre skador.
Som person är du noggrann och ansvarstagande med stort tålamod och sinne för form. Serviceinriktad och social, med förmåga att jobba både självständigt och i team, är också beskrivningar som stämmer väl in på dig.
Du behärskar svenska i tal och skrift och har B-körkort.
Vi erbjuder dig
Sjöbo Autoplåt erbjuder dig bra förtjänst- och utvecklingsmöjligheter och en god arbetsmiljö i en väletablerad och toppmodern utrustad anläggning.
Information och kontakt
För mer information om tjänsten kontakta Sebastian, 0417-77 99 83
Tillträde enl överenskommelse.
Ansök direkt då alla ansökningar behandlas löpande.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
