Nu söker vi elevassistenter på timvik till vår anpassade skola i Göteborg
Move & Walk Sverige AB / Barnskötarjobb / Göteborg Visa alla barnskötarjobb i Göteborg
2025-11-03
Move & Walk Skola söker elevassistenter
Move & Walk är Sveriges första och största träningsalternativ för barn, ungdomar och vuxna med neurologiska funktionsnedsättningar. Inom koncernen bedriver vi även anpassad grund- och gymnasieskola samt administration av personlig assistans. På Move & Walk genomsyras hela verksamheten av konduktiv pedagogik (KP), där rörelse tillsammans med kognitiv, kommunikativ och social förmåga ligger i fokus. KP har som mål att ge redskap så att varje elev, oavsett funktionsnedsättningens storlek, kan leva så självständigt som möjligt och klara vardagen på bästa sätt utifrån sin nivå.
På våra skolor arbetar conductorer, speciallärare och elevassistenter som tillsammans bygger upp elevens utvecklingsplan och som ser till att varje elevs speciella behov tydliggörs. Personalen som arbetar med eleverna har en mycket viktig roll i den enskildes utveckling.
Vi söker nu en elevassistent för ett timvikariat.
Om du brinner för att arbeta med människor och vill vara med och skapa en bättre vardag och livskvalitet för människor med funktionsnedsättningar, är detta en tjänst för dig. Vi tror att du har en förmåga att vara flexibel och arbeta självständigt men också i samarbete med kollegor då du kommer att arbeta i nära kontakt med våra lärare/konduktorer och annan skolpersonal. Som elevassistent har du också en god förmåga att skapa och bibehålla relationer med främst elever och kollegor men också deras vårdnadshavare.
Du har god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift.
Du är flexibel och lyhörd och sätter elevens behov och lärande i centrum. Du känner ett stort engagemang för din uppgift och har en vilja att tillsammans med oss utveckla vår skolverksamhet. Det krävs att du har ett genuint intresse och en djupare förståelse för de speciella behov våra elever har.
Tjänsten som elevassistent innebär
Att följa en elevgrupp under hela den samlade skoldagen och bistå eleverna under både lektioner och raster.
Att följa våra elever genom pedagogiskt och fysiskt stöd under skoldagen och vid fritidsverksamhet/ korttidsverksamhet före och efter skolan.
Stöd för eleverna vid förflyttningar, matsituationer samt hjälp med personlig hygien vid toalettbesök med mera.
Du kommer att arbeta med eleverna i olika situationer som till exempel kommunikationsträning, fysisk träning, musik, dator, social träning med mera. Du kommer att arbeta både i grupp/tvärgrupper och självständigt med eleverna
Avslutad gymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer adekvat för uppdraget.
God kunskap i Svenska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med fysiska och neurologiska funktionsnedsättningar.
God samarbetsförmåga och förmåga att bygga relationer med såväl elever som föräldrar och personal.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete som elevassistent
Utbildning/erfarenhet från arbete med elever med autismspektrumtillstånd, synnedsättning och andra funktionsnedsättningar
Undersköterskeutbildning
Erfarenhet av dokumentation.
Kunskap i engelska i både tal och skrift.
Move & Walk är i en mycket expansiv fas och vi erbjuder dig ett roligt och stimulerade arbete med goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vi har kollektivavtal med Almega/Vårdföretagarna och individuell lönesättning.
Vi lägger stor vikt vid personlighet och det vi söker är en trygg person med ett förhållningssätt som stämmer överens med skolans värdegrund. Du har en öppenhet inför mötet med elever och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar.
Är du den medarbetare vi söker?
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Ansökningar hanteras löpande.
Skicka din ansökan och CV till: gbg.skola@movewalk.se
Tjänsten är ett timvikariat på vår skola i Göteborg. Söker du ett meningsfullt extrajobb vid sidan av studier eller annan sysselsättning? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig
Enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elevassistent". Arbetsgivare Move & Walk Sverige AB
(org.nr 556549-5180)
Lillhagsparken 8 (visa karta
)
422 50 HISINGS BACKA Kontakt
Rami Bladlav rami.bladlav@movewalk.se Jobbnummer
