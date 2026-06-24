Nu söker vi drivna medarbetare till världsledande teknikföretag!
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Processoperatörsjobb / Stockholm Visa alla processoperatörsjobb i Stockholm
2026-06-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
About usPubliceringsdatum2026-06-24Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi arbetar med rekrytering och bemanning men vi brukar säga att vi är i "bättre framtidsbranschen" – för vi vill vara en kraftkälla för företag och människor som vill utvecklas. Vårt erbjudande är träffsäker matchning mellan företagens behov och medarbetarnas kvaliteter, oavsett om det handlar om jobb i industri- eller tjänstesektorn, inom skolvärlden eller i olika integrationsprojekt. Vi tror på människor och vi vet att rätt människa på rätt plats gör skillnad. Därför är det viktigt för oss att ha koll på varje marknad, varje företag och varje medarbetare. Och därför är det viktigt för oss med en stark lokal närvaro. Du möter oss i tjugo städer från Stockholm i söder till Piteå i norr. Läs mer på www.clockworkpersonal.seArbetsuppgifter
Är du redo att testa en ny bransch? Nu finns möjligheten för dig som är teknikintresserad att arbeta på ett världsledande bolag inom teknikindustrin. Du kommer erbjudas en gedigen upplärning och dina arbetsuppgifter kommer främst vara att
styra och övervaka driften, processen och produktkvalitet. Problemlösning och optimering av driftsparametrar är en naturlig del av arbetet. Ofta arbetar du mot en deadline vilket ställer krav på effektivitet och struktur. Det kan även förekomma enklare former av truckkörning.
Arbetstider: Tvåskift
Start: Omgående
Lön: Marknadsmässig lön enligt kollektivavtal, meddelas under intervjuProfil
Vi söker dig som är flexibel och intresserad av teknik. Du är en självgående och en positiv person med stort engagemang, som gärna tar egna initiativ. Har du tidigare erfarenhet av arbete som maskinoperatör eller processoperatör ser vi det som meriterande men inget krav då vi lägger stor vikt på personliga egenskaper. Om du har truckkort är även det meriterande men ej ett krav. Så ansöker du
Denna tjänst kan öppna upp dörrar för dig som vill komma in på teknikområdet samt jobba mer praktiskt, utan att ha tidigare utbildning. Är det dig vi söker? Då ser vi fram emot att läsa din ansökan! Sök tjänsten via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt då vi kallar in kandidater löpande på intervju under ansökningsperioden. För vidare frågor kontakta Emma Degerfeldt på emma.degerfeldt@clwork.se
.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Sveavägen 17 (visa karta
)
111 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Clockwork Kontakt
Emma Degerfeldt emma.degerfeldt@clwork.se Jobbnummer
9977847