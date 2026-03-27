Nu söker vi dig som vill stötta arbetssökande ut i arbetslivet!
2026-03-27
Vi på StudentConsulting i Örebro söker nu dig som trivs med fasta arbetstider och brinner för att hjälpa och stötta andra människor ut i arbete eller studier.
Arbetet består främst av att coacha, matcha, vägleda och stötta arbetssökande ut i jobb eller studier, genom bland annat individuella samtal och workshops i grupp. Arbetet präglas av ett tydligt resultatfokus med målsättningen att hjälpa deltagaren ut i sysselsättning samt stötta och motivera under hela jobbsökningsprocessen. Arbetet innefattar även vissa administrativa och uppsökande arbetsuppgifter.
Arbetstiden är förlagd måndag till torsdag, mellan kl. 08.00-12.00 oh du kommer arbeta på samtliga av dessa tider, motsvarande 16 timmar i veckan.
För att lyckas i den här rollen är det viktigt att du har lätt för att möta nya människor och situationer. Att vara självgående i sina processer, ta stort eget ansvar och god organiseringsförmåga är egenskaper vi anser viktiga för denna roll. Vi tror att du som uppskattar känslan av att hjälpa och stötta andra kommer att trivas väldigt bra i den här rollen, och vi tar för givet att du alltid är mån om att göra ett bra jobb. Erfarenhet av coachning och/eller rekrytering kommer att vara till stor hjälp i arbetet för din egen del, men är dock inget krav.
DETTA SÖKER VI
Som person är du noggrann, flexibel, kreativ och duktig i samtalet med andra människor. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du är duktig på att inspirera och motivera andra, samt är hjälpsam och trygg i dig själv. Du värdesätter olikheter hos människor och har stor förståelse för den påverkan som olikheterna kan ge upphov till.
För att vara aktuell som jobbmatchare måste du uppfylla något utav dessa två krav. Notera att intyg för studier och arbetserfarenhet måste finnas.
1.
• Har läst minst 180 högskolepoäng på Högskolenivå inom: arbetsliv, organisation och personalarbete, studie- och yrkesvägledning, företagsekonomi, arbetslivspsykologi, beteendevetenskap, arbetsterapi eller inom ramen för socionomutbildningen, alternativt annat relevant område.
• SAMT minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltidsarbete.
2.
• Har läst minst ett (1) ars heltidsstudier på eftergymnasial nivå med godkänt resultat.
• SAMT minst tre (3) ars arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller
några av följande yrken eller arbetsuppgifter som nämns nedan:
• Arbetsledning med personalansvar.
• Rekrytering.
• Omställningsarbete for arbetssökande.
• Studie- och yrkesvägledning.
• Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration).
• Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor.
• Arbete med social- och grupppsykologi.
• Karriarvägledning.
Utöver ovab skallkrav ser vi också att du
• Har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
• Ytterligare kunskap inom ett till språk är meriterande.
• God datorvana
• Vi ser gärna att du tidigare har arbetat med coachning, mentorskap, vägledning och/eller rekrytering och bemanning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där flexibilitet, engagemang och samarbetsförmåga är av stor betydelse.
Låter det här som något för dig? Varmt välkommen in med din ansökan, intervjuer och urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Orvar Bergmarks plats 1 (visa karta
)
702 25 ÖREBRO Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Viktoria Bengtsson orebro.karlstad@studentconsulting.com
9825278