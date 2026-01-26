Nu söker vi dig som vill sommarjobba på vårt fastighetsbolag.
2026-01-26
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
Vi söker i första hand dig som är i åldern 16-25 år och med ett intresse för att jobba med enklare trädgårdsarbeten inom vårt fastighetsbolag.
Bland arbetsuppgifterna ingår tex gräsklippning, samt rensning av rabatter och buskar på våra fastigheter i Leksand och Insjön.
Du kommer spendera den mesta tiden utomhus, såväl soliga som molniga och ibland regniga dagar. Du måste ha hunnit fylla 16 år innan säsongen börjar.
Arbetstiden är heltid och förlagd till vardagar mellan 07.00-16.00 och avtalsenlig timlön gäller.
Vi har delat in sommaren i 3 stycken perioder:
Vecka 25-27 (15 juni-3 juli)
Vecka 28-30 (6-24 juli)
Vecka 31-33 (27 juli-14 augusti).
Ange i din ansökan vilken eller vilka perioder som du vill jobba. Om du kan börja före vecka 25 så får du gärna ange detta under "Övrigt".
Vi har byggt värden för människor, företag och samhälle sedan begynnelsen 1891. Ur detta har en speciell yrkesstolthet vuxit fram, en Skoglundsanda som vi bär med oss i allt vi gör. Idag är vi ett modernt, lösningsorienterat företag i händelsernas centrum där vi alltid sätter kunden främst.
Skoglunds var från början ett renodlat byggföretag, idag är vi ett av Sveriges äldsta kvarvarande i branschen. Genom åren har företaget vuxit och omfattar idag Skoglunds Bygg, Skoglunds Fastigheter, Skoglunds Måleri, Mora Byggservice och Leksands Maskinpartner. Oavsett dina behov och vem du möter, vill vi alltid sprida vårt engagemang och ge dig vår bästa service.
Sommarjobben du söker i denna annons är inom fastighetsskötsel i vårt fastighetsbolag.
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fastighetsbolaget Nils Skoglund AB
(org.nr 556089-6390), http://www.skoglunds.se Arbetsplats
Skoglunds Fastigheter Kontakt
HR-ansvarig
Mikael Wilén mikael.wilen@skoglunds.se
9703161