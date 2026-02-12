Nu söker vi dig som vill jobba som säsongsarbetare på fastighetsbolaget.
2026-02-12
Till våren/sommaren söker vi nu två säsongsarbetare med start 6 april där den ena tjänsten är till den 25/9 och den andra till den 14/8.
Vi söker i första hand dig som är i åldern 18-25 år och med ett intresse för att jobba med enklare trädgårdsarbeten , t.ex. grus upptagning, gräsklippning, trimning, beskärning av buskar med mera på våra fastigheter i Leksand och Insjön.
Du kommer spendera den mesta tiden utomhus, såväl soliga som molniga och ibland regniga dagar. Du behöver B-körkort för att vara aktuell för tjänsten och har du tidigare erfarenhet av liknande arbete med maskiner är detta meriterande.
Arbetstiden är heltid och förlagd till vardagar mellan 07.00-16.00 och avtalsenlig timlön gäller. Publiceringsdatum2026-02-12Om företaget
Vi har byggt värden för människor, företag och samhälle sedan begynnelsen 1891. Ur detta har en speciell yrkesstolthet vuxit fram, en Skoglundsanda som vi bär med oss i allt vi gör. Idag är vi ett modernt, lösningsorienterat företag i händelsernas centrum där vi alltid sätter kunden främst.
Skoglunds var från början ett renodlat byggföretag, idag är vi ett av Sveriges äldsta kvarvarande i branschen. Genom åren har företaget vuxit och omfattar idag Skoglunds Bygg, Skoglunds Fastigheter, Skoglunds Måleri, Mora Byggservice och Leksands Maskinpartner. Oavsett dina behov och vem du möter, vill vi alltid sprida vårt engagemang och ge dig vår bästa service.
