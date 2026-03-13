Nu söker vi dig som vill jobba i lagermiljö på heltid och deltid
Nu söker vi dig som vill jobba i lagermiljö på heltid och deltid till vår kund i Enköping!
Vi lägger nu ut denna annons för att skapa oss starka pooler av toppenkandidater som vi kan höra av oss till när kunden frågar. Vi kanske ringer dig redan imorgon!
Om Arena Personal
Arena Personal är en av de äldsta bemanningsbolagen i Sverige, vi startade redan 1994 och firar 30 år i år!
Vår bemanningstyrka består av både kollektivanställda och tjänstemän inom en variation av branscher i hela Sverige.
Skillnaden mellan rekrytering och bemanning ligger i anställningsformen. Vid en rekrytering anställer man personal långsiktigt för en specifik tjänst på företaget, medan man vid en bemanning hyr in personal tillfälligt till företaget från ett bemanningsföretag.
Vilka tjänster erbjuder vi?
Vi erbjuder tjänster inom flera olika sektorer. För bemanningen så är vi starkast inom Lager och Logistik här i Mälardalen med omnejd, kanske passar ett jobb på lager eller chaufför dig? Vi ser gärna att du har truckkort!
Vi uppdaterar vår hemsida kontinuerligt med de aktiva tjänsterna vi har ute, så håll koll där eller ansök denna annons så hör vi av oss när något passande dyker upp!
Vad händer efter din ansökan?
Nu när du har ansökt så kommer vi granska din ansökan och sedan matcha den till ett befintligt eller kommande arbete, eller kanske spontant presentera dig för en passande kund?
Oavsett kan svarstiden pendla, men vi kommer återkoppla!
Vi på Arena Personal ser fram emot din ansökan redan idag! Så ansöker du
