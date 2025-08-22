Nu söker vi dig som vill jobba extra 3-5 dagar i veckan
2025-08-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vi söker dig som vill arbeta mer extra och vara behjälplig till större aktörer. Arbetet kan bestå utav lagerarbete så som truckkörning, plock/pack men även monteringsarbete på line med mera. Du bör kunna arbeta både under dag- och kvällstid för att kunna få in arbetspass under veckorna som går.Bakgrund
Vi söker dig som alltid gör det där extra, du har rätt inställning till arbete och alltid ett leende på läpparna. Du har någon typ av erfarenhet ifrån jobb och är redo att starta omgående.
Meriterande är om du har: Truckkort A + B Körkort BKvalifikationer
Du har en annan sysselsättning på minst 50 %, förslagsvis studerar du eller så har du ett annat huvudsakligt arbete. Om företaget
Företagen är ledande aktörer i sin bransch med säte i Göteborg.
