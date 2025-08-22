Nu söker vi dig som vill jobba extra 3-5 dagar i veckan

Jovi Konsult AB / Lagerjobb / Göteborg
2025-08-22


Publiceringsdatum
2025-08-22

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta mer extra och vara behjälplig till större aktörer. Arbetet kan bestå utav lagerarbete så som truckkörning, plock/pack men även monteringsarbete på line med mera. Du bör kunna arbeta både under dag- och kvällstid för att kunna få in arbetspass under veckorna som går.

Bakgrund
Vi söker dig som alltid gör det där extra, du har rätt inställning till arbete och alltid ett leende på läpparna. Du har någon typ av erfarenhet ifrån jobb och är redo att starta omgående.
Meriterande är om du har: Truckkort A + B Körkort B

Kvalifikationer
Du har en annan sysselsättning på minst 50 %, förslagsvis studerar du eller så har du ett annat huvudsakligt arbete.

Om företaget
Företagen är ledande aktörer i sin bransch med säte i Göteborg.
Urval
Vi använder oss av löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Skicka därför in din ansökan redan idag!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Jovi Konsult AB (org.nr 559082-6797), https://www.jovikonsult.se/

Arbetsplats
Jovi

Jobbnummer
9470406

