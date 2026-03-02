Nu söker vi dig som vill jobba extra 3-4 dagar i veckan

Jovi Konsult AB / Lagerjobb / Göteborg
2026-03-02


Publiceringsdatum
2026-03-02

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta extra och vara behjälplig till större aktörer. Arbetet kan bestå utav lagerarbete så som truckkörning, plock/pack men även monteringsarbete på line. Du bör kunna arbeta under dagtid.

Bakgrund
Vi söker dig som gör det där lilla extra, du har rätt inställning till arbete och alltid ett leende på läpparna. Du har relevant tidigare erfarenhet och är redo att starta omgående.
Truckkort och körkort är meriterande.
Urval
Vi använder oss av löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Skicka därför in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7311009-1867817".

Arbetsgivare
Jovi Konsult AB (org.nr 559082-6797), https://jovikonsultab.teamtailor.com
Götabergsgatan 20A (visa karta)
411 34  GÖTEBORG

Arbetsplats
Jovi

Jobbnummer
9770739

