Nu söker vi dig som vill arbeta på Lager!
Arena Personal Sverige AB / Lagerjobb / Eskilstuna Visa alla lagerjobb i Eskilstuna
2025-08-29
Nu söker vi dig till kommande uppdrag inom Lager!
Du kommer att arbeta med vanliga lageruppgifter så som plock och pack, truckkörning, in- och utlastning samt hantering av ordrar. Vi kommer leta efter heltids- och deltidspersonal för att stärka upp vårt team.
Vi letar efter personer med lagererfarenhet, mycket som lite, som vill utvecklas redan under hösten hos våra kunder i Eskilstuna.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och ser att du är en lagspelare som motiveras av tydliga mål och ansvar. Du presterar väl och motiveras av att få feedback. Dina språkkunskaper i svenska är goda såväl muntligt som skriftligt, engelska är meriterande.
Vi ser gärna att du:
Har truckkort/villig att skaffa (meriterande med erfarenhet men inget krav)
Kan starta under hösten 2025
Klarar av att arbeta i kyla
Kan arbeta skift
Flexibel och vid god fysik
Detta är en annons för kommande uppdrag.
Eventuella frågor hanteras främst via mejl. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://arenapersonal.com/ Arbetsplats
Arena Personal Kontakt
Anders Trang anders.trang@arenapersonal.com 0765-80 09 85 Jobbnummer
