Nu söker vi dig som studerar och vill jobba extra!
Kosa Sports AB / Lagerjobb / Karlskoga Visa alla lagerjobb i Karlskoga
2025-08-29
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kosa Sports AB i Karlskoga
Vi behöver förstärka bemanningen på lagret i Karlskoga och behöver extra-personal som kan hoppa in halvtid som tim-anställd tills vidare.
Studerar du och vill tjäna lite extra?
Kan du rycka in med kort varsel?
Kan du börja omgående?
Är du noggrann och kan arbeta effektivt även under tidspress?
Om du tycker att ovanstående stämmer in på just dig så skicka gärna in en intresseanmälan till oss.
Den vi söker ska både ha möjlighet att arbeta självständigt och i team, vara noggrann även under tidspress samt flexibel gällande arbetstider.
Har du erfarenhet av lagerarbete sedan tidigare är detta ett plus.
Truck-kort är ett måste.
Tjänsten gäller minst 6 månader och arbetsuppgifterna varierar mellan div. lagerarbete och order-plockning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: daniel@kosa.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Intresseanmälan". Arbetsgivare Kosa Sports AB
(org.nr 556328-2929), https://kosa.se Arbetsplats
Kosa Sports Huvudlager Jobbnummer
9483781