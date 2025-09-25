Nu söker vi dig som är en stjärna på B5 truck!
2025-09-25
Vi söker dig som är en riktig stjärna på B5 truck/smalgångstruck!
Denna tjänst kommer starta någon gång snart med en ökning efter årsskiftet, ett längre uppdrag med goda chanser till förlängning.
Det kommer vara fokus på just B5 truck, så vi ser gärna att du har god erfarenhet och vana på denna smalgångstruck.
Vi ser gärna att du även har en god datavana och noggrannhet i ditt arbete.
Arbetstid: Dagtid
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
Malin Qvarsell malin.qvarsell@arenapersonal.com 0733101494
