Nu söker vi dig som är en stjärna på B5 truck!

Arena Personal Sverige AB / Lagerjobb / Eskilstuna
2025-09-25


Vi söker dig som är en riktig stjärna på B5 truck/smalgångstruck!

Denna tjänst kommer starta någon gång snart med en ökning efter årsskiftet, ett längre uppdrag med goda chanser till förlängning.
Det kommer vara fokus på just B5 truck, så vi ser gärna att du har god erfarenhet och vana på denna smalgångstruck.
Vi ser gärna att du även har en god datavana och noggrannhet i ditt arbete.

Arbetstid: Dagtid
Anställning via Arena Personal.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Arena Personal Sverige AB (org.nr 556606-1916), https://arenapersonal.com/

Arbetsplats
Arena Personal

Kontakt
Malin Qvarsell
malin.qvarsell@arenapersonal.com
0733101494

Jobbnummer
9525689

