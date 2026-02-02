Nu söker vi dig som är en stjärna på B5 truck!
Vi söker dig som är en riktig stjärna på B5 truck/smalgångstruck!
Vi söker nu en lagermedarbetare till vår verksamhet i Eskilstuna. Tjänsten är förlagd på dagtid under vardagar och omfattar varierande arbetsuppgifter inom lager.

Dina arbetsuppgifter
Truckkörning
Plock och pack
In- och utleveranser
Allmänt lagerarbete
Arbetet kan delvis ske i kylmiljö.

Kvalifikationer
Truckkort A1-A4 och B1-B5 och truckvana
God datavana
Noggrann, flexibel och ansvarstagande
God samarbetsförmåga
Klarar av fysiskt arbete och arbete i kyla
Det kommer vara fokus på just B5 truck, så vi ser gärna att du har god erfarenhet och vana på denna smalgångstruck.
