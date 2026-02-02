Nu söker vi dig som är en stjärna på B5 truck!

Arena Personal Sverige AB / Lagerjobb / Eskilstuna
2026-02-02


Vi söker dig som är en riktig stjärna på B5 truck/smalgångstruck!
Vi söker nu en lagermedarbetare till vår verksamhet i Eskilstuna. Tjänsten är förlagd på dagtid under vardagar och omfattar varierande arbetsuppgifter inom lager.

Publiceringsdatum
2026-02-02

Dina arbetsuppgifter
Truckkörning

Plock och pack

In- och utleveranser

Allmänt lagerarbete

Arbetet kan delvis ske i kylmiljö.

Kvalifikationer
Truckkort A1-A4 och B1-B5 och truckvana

God datavana

Noggrann, flexibel och ansvarstagande

God samarbetsförmåga

Klarar av fysiskt arbete och arbete i kyla

Det kommer vara fokus på just B5 truck, så vi ser gärna att du har god erfarenhet och vana på denna smalgångstruck.
Anställning via Arena Personal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6509349-1818117".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Arena Personal Sverige AB (org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Rademachergatan 1 (visa karta)
632 20  ESKILSTUNA

Arbetsplats
Arena Personal

Jobbnummer
9716693

