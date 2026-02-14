Nu söker vi Däckmontörer till säsong!
The We Select Company AB / Montörsjobb / Norrköping Visa alla montörsjobb i Norrköping
2026-02-14
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The We Select Company AB i Norrköping
Är du uthållig och samtidigt gillar att jobba i ett sammansvetsat team? Gillar du ordning och reda och lite tempo? Då har vi jobbet för dig! Bli en del av vår växande kedja och landets bekvämaste "one-stop-shop" inom bil- och däckservice.
Vi på Vianor söker nu däckmontörer till kommande vårsäsong! I samband med att årstiderna skiftar, så skiftar också våra kunder sina hjul, vilket alltid är den mest hektiska perioden för oss. Hos våra verkstäder från södra till norra Sverige behöver vi alltid förstärkning under vår- och höstsäsongerna.
Alla våra verkstäder erbjuder däckservice till alla typer av fordon och de flesta även bilservice. Under säsongen kommer att du att ge däckservice till personbil och SUV, vilket innefattar montering, skifte, balansering och tvätt av däck. Som medarbetare hos oss på Vianor utgör du en viktig del i vårt arbete för att göra vår kunds resa så bekväm och säker som möjligt.
För att lyckas i rollen ser vi nämligen att du
Har en stor känsla för service, tar ansvar och är uthållig
Har B-körkort
Är positiv och social
Är noggrann och tycker det är viktigt att följa säkerhets- och andra rutiner
Är i god fysisk form
Hos oss på Vianor erbjuder vi dig
Ett spännande och utmanande arbete, där säkerhet och god kundupplevelse är grundstenar
Ett självständigt jobb där du kan utveckla dina yrkeskunskaper
Att bli en del av vårt Vianor-team, där samarbete och laganda är viktigt
Säsongsanställningen gäller cirka 4-6 veckor, enligt överenskommelse. Det är inte omöjligt att säsongsjobb kan leda till fortsatta möjligheter hos oss. Vi behandlar alla ansökningar löpande och tjänsterna tillsätts så fort som möjligt. Vi ser gärna fler kvinnor på våra verkstäder, men självklart, är du kille är du lika välkommen att söka. Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan. Hoppas vi hörs!
Vianor är med sina cirka 170 egna verkstäder och 140 Vianor-partnerverkstäder en av Nordens största däck- och bilservicekedja. Vi sätter säkerheten först för våra kunder och personal och du kan alltid känna dig säker efter att du besökt oss. Så ansöker du
