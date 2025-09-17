Nu söker vi barnskötare till Hägerneholmsskolan
2025-09-17
Hägerneholmsskolan i Täby söker en barnskötare
Vi söker dig som vill bidra till att skapa en trygg, kreativ och lärorik helhet för våra elever, både under skoltid och på fritidstid. Hos oss får du möjlighet att påverka, utveckla och vara en del av ett inspirerande team som sätter elevernas behov i centrum.Publiceringsdatum2025-09-17Om tjänsten
Du kommer i rollen som barnskötare arbeta i grundskolan och i fritidshemmet med att skapa goda förutsättningar för lärande och trygghet och låta eleverna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
Tillsammans med hela årskurslaget samt fritidslaget är du delaktig i planering, genomförande och utvärdering av verksamheten med utgångspunkt i läroplanen. Skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor är viktiga delar i uppdraget.
Arbetsuppgifterna är varierande och omväxlande under arbetsdagen. Du ska finnas till hands som ett stöd för eleverna under hela skoldagen, samt vara en aktiv rastvärd, vilket innefattar att både delta och leda aktiviteter på raster. Under fritidstid håller du planerade aktiviteter och ansvarar för elevernas trygghet och glädje
Vi söker dig som:
• Är utbildade barnskötare.
• Gärna har erfarenhet och har arbetat med IBIS.
• Är en trygg, tydlig och engagerad ledare.
• Har erfarenhet av att hålla fritidsaktiviteter.
• Är flexibel, lösningsorienterad och samarbetsinriktad.
Vi erbjuder:
• En arbetsplats där fritidshemmet prioriteras och utvecklas aktivt.
• Nära samarbete i årskurslag och fritidshemslaget.
• Härliga elever och engagerade kollegor.
• Nybyggda lokaler med naturen som granne.
Om Täby kommun
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
Inom utbildnings verksamhetsområde arbetar vi mot högt uppsatta verksamhetsmål och meritvärdena för Täbys kommunala grundskolor ligger i toppskiktet i landet.
Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling, i samarbete med nationella och internationella lärosäten såsom Harvard, bidrar till att kommunens pedagoger och skolledare tillhör spetsen i Sverige. Vi arbetar långsiktigt och systematiskt för att Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet där lärandet är tillgängligt för varje elev. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/ Kontakt
Biträdande rektor
Iro Rösbäck iro.rosback@taby.se Jobbnummer
9514056