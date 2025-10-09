Nu söker vi assistenter till en härlig tjej i Charlottenberg!
Rullarnas Personliga Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eda Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Eda
2025-10-09
, Årjäng
, Arvika
, Bengtsfors
, Grums
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rullarnas Personliga Assistans AB i Eda
, Arvika
, Säffle
, Kil
, Sunne
eller i hela Sverige
Vi söker timvikarier med chans till schemarad framöver. Passen är främst förlagda på kvällar, nätter (sovande jour) och helger.
Här får du arbeta med en 14-årig tjej som är nyfiken på livet, älskar djur och för det mesta är en riktig glädjespridare!
Uppdragsgivaren har cerebral pares, intellektuell funktionsvariation samt epilepsi. Hon använder alltid rullstol och kommunicerar med en del ord samt tecken.
Vi söker dig som är positiv, engagerad och har hjärtat på rätta stället. Det är viktigt att du är ansvarsfull och trygg men också påhittig och lekfull. Du behöver vara lyhörd för uppdragsgivarens små signaler och kroppsspråk.
Du kommer att vara en viktig person som hjälper henne att lyckas i vardagen! Det kan vara allt från att lägga pussel, bygga hinderbanor, leka med kompisar, kommunicera, personlig omvårdnad eller följa med familjen på utflykter.
Vi värdesätter att du som söker har erfarenhet av att arbeta med barn. Det är ett plus men inget krav om du har utbildning inom vård och omsorg. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper samt personkemin mellan dig och uppdragsgivaren. Du bör tycka om att arbeta i en familj. Vi vill att du som söker ser detta som ett långsiktigt jobb.
Rekrytering/ intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan!
Rullarnas är lokalt förankrade med kontor i Torsby sedan 2004 och i Karlstad sedan 2014 men verkar över hela Sverige. Ca 65 assistansberättigade har valt Rullarnas som utförare och verksamheten har totalt ca 350 anställda. Rullarnas har sedan 2011 tillstånd av IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, att utföra personlig assistans. Rullarnas mål är att ge både uppdragsgivaren och personal bästa möjliga förutsättningar för att känna sig trygga i sina roller. Rullarnas vision är att erbjuda fler uppdragsgivare personlig assistans av hög kvalitet där de personliga assistenternas kompetens och utveckling är högt prioriterad. Rullarnas ska anordna personlig assistans enligt LSS intentioner och vara måna om att utföra en assistans med högsta kvalitet och alltid respektera uppdragsgivarens önskemål och assistenternas anställningsförhållanden.Publiceringsdatum2025-10-09KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil)
Tillgång till:
• Personbil Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rullarnas Personliga Assistans AB
(org.nr 556920-1022), http://www.rullarnas.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rullarnas personliga assistans AB Kontakt
Linda Samuelsson linda.samuelsson@rullarnas.se 054-203 33 10 Jobbnummer
9549329