Nu söker vi arbetsterapeuter för vikariat med chans till fast anställning
Askersunds kommun, HSL, Hälso- och sjukvård / Sjukgymnastjobb / Askersund Visa alla sjukgymnastjobb i Askersund
2025-09-06
, Laxå
, Kumla
, Hallsberg
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Askersunds kommun, HSL, Hälso- och sjukvård i Askersund
Hälso- och sjukvårdsenhetens rehabverksamhet söker nu en engagerad arbetsterapeut för vikariat med chans till förlängning och tillsvidareanställning!
Med stigande vårdbehov och efterfrågan av rehabiliterande insatser vill vi nu fylla på resurser inom rehabverksamheten för att säkerställa en god och nära vård.
Välkommen till Askersund! Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun. Här värdesätter vi skapandet av nära relationer, modet att påverka och det engagemang som genomsyrar vårt arbete. Vi har jobb som märks och tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus.
Socialförvaltningen i Askersunds kommun ansvarar för äldreomsorg, LSS- och omsorgsverksamheten, socialpsykiatri, verksamhet för ensamkommande flyktingbarn samt individ- och familjeomsorg samt kommunal hälso- och sjukvård.Publiceringsdatum2025-09-06Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut i Askersunds kommun arbetar du i socialförvaltningens hälso- och sjukvårdsenhet. Du kommer att arbeta inom samtliga verksamhetsområden (hemtjänst, korttidsboende, särskilt boende, socialpsykiatrin och LSS). Utöver det sträcker sig uppdraget till hela kommunen och alla åldrar så det innebär att vi träffar många patienter som inte har några andra insatser från kommunen idag.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat utföra olika aktivitetsbedömningar, kognitiva bedömningar, sätta mål, planera insatser, utföra rehabiliterande träningsinsatser, förskriva och prova ut tekniska hjälpmedel, handleda och delegera omvårdnadspersonal samt dokumentera enligt hälso- och sjukvårdslagen. Stort fokus ligger på samarbetet med teamen där arbetsterapeuter, sjuksköterskor, fysioterapeuter, enhetschefer, omvårdnadspersonal, biståndshandläggare samt patienter och närstående ingår.Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut är ett krav och erfarenhet från kommunal verksamhet är meriterande.
Våra tjänster erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du trivs både med självständigt arbete och teamarbete. Förståelse och engagemang för det gemensamma uppdraget är avgörande, och vi uppmuntrar initiativ och självständiga beslut när det behövs. Ansvarstagande och förmågan att göra välavvägda bedömningar, oavsett om det innebär att konsultera kollegor eller söka mer information, är en integrerad del av ditt dagliga arbete.
Mötet med patienter och deras anhöriga är central i arbetsterapeutrollen hos oss, och vi värdesätter särskilt din förmåga att göra detta med ett positivt bemötande och alltid utifrån ett personcentreat förhållningssätt.
Vi söker en självständig och engagerad individ med öppenhet för nytänkande och färdigheter i att prioritera och hitta lösningar. Att vara förändringsbenägen och våga utforska nya arbetssätt är egenskaper som vi värdesätter och är en förutsättning för att trivas hos oss.
Körkort B är ett krav. Din erfarenhet av olika data- och journalsystem, inklusive Procapita, Lifecare HSL, Lifecare SP, samt erfarenhet av kommunal vård, är önskvärd.
ÖVRIGT
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
Observera att vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ATMVIK". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Askersunds kommun
(org.nr 212000-1983) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Askersunds kommun, HSL, Hälso- och sjukvård Kontakt
Enhetschef Rehabverksamheten
Rebecka Henrysson rebecka.henrysson@askersund.se 058381290 Jobbnummer
9495864