Nu söker vi Arbetsledare till Åkeriet på Gästrike Återvinnare
2025-09-24
Vill du vara med och utveckla verksamheten hos Gästrike Återvinnare?
Längtar du dessutom efter att få tillhöra en organisation med stark gemenskap och en arbetsplats som värderar balansen mellan familj och arbete? Då håller vi tummarna för att just du matchar uppdraget!
Gästrike Återvinnare är ett kommunalförbund som består av Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommuner. Vi ansvarar för den kommunala avfallshanteringen för cirka 167 000 invånare, och vårt uppdrag sträcker sig från insamling och behandling till planering och information. Med hög kompetens och en stark vilja att utvecklas, hjälper vi våra invånare att leva bekvämt - på ett hållbart sätt. Tillsammans - gör vi skillnad - för en värld som räcker längre!
Nu söker vi en Arbetsledare till vårt Åkeri - en nyckelroll med stort ansvar och möjligheten att påverka och utveckla vår verksamhet!
Om rollen
Som Arbetsledare på Åkeriet ansvarar du för att leda och fördela det dagliga arbetet inom transportverksamheten. Du planerar, följer upp och utvecklar arbetet i linje med våra mål - både på kort och lång sikt. Rollen är varierad och innefattar både operativt och strategiskt ansvar. Arbetstiderna är måndag-fredag 07:50-16:30, arbetet sker på plats. Beredskap förekommer i tjänsten. Arbetsgruppen består utav 19 st medarbetare som arbetar inom Lastväxlare, Servicegrupp, Verkstad, Containeransvarig, transport av Farligt avfall, Batteribilen.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Leda och fördela arbetet utifrån den dagliga verksamheten
• Leda dagliga möten, APT mm inom arbetsgruppen
• Planera och följa upp verksamheten för att säkerställa kvalitet och effektivitet
• Arbetsmiljöansvar enligt delegerade arbetsmiljöuppgifter
• Rekrytering och introduktion av ny personal
• Genomföra medarbetarsamtal och säkerställa kompetensutveckling
• Bistå transportledare vid behov och vid frånvaro
• Schemaläggning, fakturahantering och arbete med egenkontroll
• Delta i utveckling av ledningssystem och nya projekt
• Fungera som informationskanal både internt och externt
• Följ upp och implementera rutiner, system och riktlinjer
Kvalifikationer
• Gymnasieexamen
• Dokumenterad ledarskapsförmåga
Meriterande
• Gymnasial fordonsteknisk utbildning eller likvärdig erfarenhet/utbildning
• Erfarenhet av arbetsområdet och god branschkännedom
• IT-kunskaper, meriterande om du arbetat i Flex HRMDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
• Lyhörd och tydlig i din kommunikation
• Ordningsam och strukturerad, med förmåga att prioritera
• En erfaren ledare och lagspelare som får saker att hända
• Trygg i att leda grupper med olika bakgrunder och personligheter och som kan skapa en positiv och inkluderande gruppdynamik
• Närvarande i ditt ledarskap och trivs med att arbeta på plats i den dagliga driften tillsammans med teamet
• Van att arbeta med förändringsledning
Varför Gästrike Återvinnare?
Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation där hållbarhet, gemenskap och balans är i fokus. Vi tror på att växa tillsammans - som individer, team och organisation. Här får du utrymme att påverka, bidra till samhällsnytta och vara med och forma framtidens avfallshantering.Så ansöker du
Detta är en direktrekrytering. Det innebär att du blir anställd direkt hos vår kund Gästrike Återvinnare, men alla frågor rörande rekryteringsprocessen hänvisas till Anna Lee på StudentConsulting, anna.lee@studentconsulting.com
eller 073-084 51 31.
Låter det här som din nästa utmaning? Vi jobbar med löpande urval, så tveka inte att skicka i din ansökan redan idag. Facklig kontakt
Vision:sofie.blad@gastrikeatervinnare.se
026-172927
Kommunal:Anders.larsson@gastrikeatervinnare.se
070 526 26 11
