Nu söker Sportringen Outlet Långflon en Butikschef!
2026-02-05
, Sunne
, Hagfors
, Munkfors
, Arvika
Om rollen
Som butikschef på Sportringen Outlet i Långflon har du det övergripande ansvaret för butikens drift, resultat och team. Du leder verksamheten med tydlighet, närvaro och engagemang - och är själv en självklar del av vardagen på butiksgolvet.
Du ansvarar för att butiken håller högsta nivå inom kundbemötande, försäljning och varupresentation, samtidigt som du skapar struktur, riktning och arbetsglädje i teamet. Rollen kombinerar operativt arbete i butik med ledarskap, planering och uppföljning.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda och utveckla butikens medarbetare i det dagliga arbetet
Ansvara för försäljning, resultat och måluppfyllelse
Planera och följa upp schemaläggning, bemanning och arbetsmiljö
Säkerställa ett starkt kundfokus och en inspirerande butiksmiljö
Arbeta aktivt med varuflöde, kampanjer och säsongsplanering
Vara en tydlig bärare av Sportringens värderingar och arbetssätt
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet från butiksarbete och som är trygg i en ledande roll. Du är strukturerad, ansvarstagande och har ett naturligt sätt att skapa engagemang omkring dig. Du leder genom att vara närvarande, föregå med gott exempel och genom att bygga ett team som drar åt samma håll.
Du har:
Erfarenhet av ledarskap inom handel (butikschef eller motsvarande)
Ett starkt säljdriv och god förståelse för butiksekonomi
Förmåga att planera, prioritera och fatta beslut i vardagen
Ett genuint intresse för sport, friluftsliv och kundmöten
Vem trivs hos oss?
Du som trivs hos oss gillar ansvar, tempo och variation. Du ser helheten i verksamheten men tvekar inte att själv kavla upp ärmarna när det behövs. Du är lösningsorienterad, trygg i dig själv och tycker om att motivera och utveckla andra.
Vilka är vi?
Sportringen är en av Sveriges största sportkedjor med cirka 150 butiker över hela landet. Sportringen Outlet Långflon är en destination för gränshandel och fjällturism, med ett brett sortiment och ett tydligt säsongsfokus.
Intresserad?
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Mail
E-post: sportringen.personal@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Långflon". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Långflon Sport & Vildmark AB
(org.nr 556957-8361)
Långflon (visa karta
)
680 65 HÖLJES Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Butikschef
Tompa Borgersen tompa@sportringen.se 0738447024 Jobbnummer
9726425