Nu söker Sportringen Outlet Långflon en biträdande butikschef!
2025-09-29
, Sunne
, Hagfors
, Munkfors
, Arvika
Om jobbet
Som biträdande butikschef hos oss får du en central roll i att driva butiken framåt tillsammans med butikschefen. Du är en del av vardagen på golvet och arbetar säljfokuserat på en hög professionell nivå. Du finns till för våra kunder, är lyhörd och inspirerar till köp, men samtidigt är du en naturlig ledare som stöttar teamet i det dagliga arbetet. Du är med och ser till att butiken alltid håller högsta nivå, både i kundbemötande och i att skapa en attraktiv och inspirerande miljö.
VAD FÖRVÄNTAR VI OSS AV DIG?
Du har tidigare erfarenhet från butiksarbete och gärna även från en roll med ansvar. Du har god produktkunskap och ett stort intresse för sortimentet. Framförallt är du en förebild i service, försäljning och du visar vägen för dina kollegor genom ditt engagemang och din energi. Som biträdande butikschef är du butikschefens högra hand och stöttar i planering, schemaläggning, varuflöde och daglig drift. Du är den som tar ansvar när butikschefen inte är på plats och ser till att teamet alltid jobbar mot samma mål.
VEM TRIVS HOS OSS?
För att trivas hos oss behöver du vara en positiv och lösningsorienterad person som gillar att ta ansvar och driva arbetet framåt. Du ser helheten men är inte rädd för att kavla upp ärmarna och arbeta praktiskt i butik. Du är social, trygg i dig själv och gillar att motivera andra. Ett stort intresse för sport och en genuin glädje för försäljning gör att du kommer passa perfekt i vårt team.
VILKA ÄR VI?
Sportringen är en sportkedja med ca 150 butiker och vi finns representerade över hela landet. Vår butik i Långflon är en Outletbutik med stort fokus på fjällturism och gränshandel.
INTRESSERAD?
Då utmanar vi dig att ansöka så snart som möjligt. Intervjuer kommer att ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
Mail
E-post: sportringen.personal@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Långflon". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Långflon Sport & Vildmark AB
Långflon (visa karta
680 65 HÖLJES Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Butikschef
Tompa Borgersen tompa@sportringen.se 0738447024 Jobbnummer
