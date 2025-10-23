Nu söker Novelia Behandlingspedagog, på vikariat, till vårt HVB-hem Viken!
2025-10-23
Novelia-koncernen grundades 2021 ur en vilja att göra skillnad och tillsammans med andra arbete utifrån drivkraften att skapa meningsfullhet. Vår värdegrund speglas av att vi alla är lika värda och där vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för en trygg omsorg och ett individanpassat stöd. Genom delaktighet, samarbete och dialog är målet att var och en ska kunna leva ett gott liv utifrån sina egna förutsättningar, behov och vilja.
Novelia strävar efter att skapa en vårdkedja inom området barn och unga för att på så sätt kunna möta upp barns olika behov av stöd och insatser utifrån rätt nivå och tidpunkt i livet. Inom Barn och Unga bedriver vi idag behandlingshem, stödboende och familjehem.
Vi erbjuder även stöd till personer inom socialpsykiatrin genom att erbjuda gruppbostäder med särskild service, stödboende och träfflokal.
Tillsammans skapar vi en meningsfull vardag och livskvalitet dygnet runt. Välkommen att göra skillnad.Publiceringsdatum2025-10-23Om tjänsten
Novelia bedriver idag två HVB-hem för barn och unga beläget i Vikmanshyttan som heter Hyttan och Viken. Nu söker vi personal, till Viken, på ett vikariat på 6 månader med möjlighet till förlängning!
Vi har 9 platser per boende och vi bedriver både utredning, vård och behandling för flickor 13-17 år gamla, som uppvisar anknytningsproblematik, neuropsykiatriska beteendeproblem, självdestruktivitet, sociala beteende- och samspelsbrister, som vistats i olämpliga miljöer, som har begått enstaka brott, som har provat att ta droger, som har ett hotfullt beteende och hamnar i konflikt med andra människor. Flickorna kan ha stor frånvaro från skolan och även ha sociala samspelssvårigheter och sociala färdighetsbrister.
Verksamhetens förhållningssätt strävar mot att skapa en trygg, trivsam och förutsägbar miljö för de inskrivna ungdomarna i HVB-hem. Det miljöterapeutiska arbetet inriktas mot att involvera ungdomarna och göra dem delaktiga i att skapa fungerande rutiner i vardagen och i sin behandling. Vi individanpassar behandlingen så mycket som möjligt och har tillgång till kvalificerad specialistkompetens inom det sociala och psykiatriska området.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog/behandlingspedagog eller annan likvärdig relevant eftergymnasial utbildning. Meriterande om du har högskolepoäng inom KBT, MI, ACRA, neuropsykiatriska funktionshinder eller pedagogik.
Du har erfarenhet av arbete inom omsorg och/eller socialt arbete. Du har även erfarenhet av arbete med barn och ungdomar samt kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Tidigare arbete på HVB med klienter som har utåtagerande beteende är starkt meriterande.
Tjänsten innefattar behandlingsinsatser genom samtal, aktiviteter, strukturerade vardagsrutiner och grundläggande omsorg för de barn som bor i våra verksamheter. Du ansvarar för att skapa relation med både barnet och viktiga personer i dess nätverk.
Tjänsten innefattar också sedvanliga hushålls-och städuppgifter som förekommer på ett boende.
Registerkontroll
Om du blir kallad på intervju så förutsätts att du har med dig ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret. Du kan gå in på: https://polisen.se/service/blanketter-belastningsregistret/blankett-4427-hvbhem-belastningsregistret/
och hitta blanketten där.
Kollektivavtal, förmåner & ersättning
Alla bolag i Novelia-koncernen är medlemmar i Almega/Vårdföretagarna och har kollektivavtal enligt Bransch E, för denna roll tillämpas kollektivavtal mellan Almega/Vårdföretagarna och Vision.
Novelia erbjuder friskvårdsbidrag om 3000kr/per arbetat helår.
Lönesättningen är differentierad och individuell enligt överenskommelse.
Tillträde & omfattning
Intervjuer kommer ske löpande. Vi kommer endast att svara på de ansökningar som uppfyller kraven.
Denna roll är ett vikariat på 6 månader med möjlighet till förlängning. Tillträde är omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Novelia Barn och Unga AB
(org.nr 559031-6070) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Viken Kontakt
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Camilla Westberg camilla.westberg@novelia.se
9571509