Nu söker Jula dig som vill vara med och bygga vårt nya varuhus i Härnösand
Vill du vara en del av vårt härliga team under uppbyggnaden passa och sök!
Jula expanderar och vi kommer inom kort att öppna ett nytt varuhus. För att vi ska lyckas med detta behöver vi dig som vill vara med och bygga upp varuhuset från start. Arbetet innebär att bygga upp hyllor och fylla dessa med varor innan vi slår upp portarna till det nya varuhuset.
Vem är du
Vi söker dig som gillar ett högt tempo och gillar att samarbeta med andra. Du kan ta instruktioner och ansvara för att arbetet blir utfört. För att du ska trivas i detta arbete behöver du tycka om fysiskt arbeta och inte vara rädd att hugga i där det behövs. Då förutsättningarna kan förändras behöver du också ha ett flexibelt förhållningsätt, då vi kan behöva planera och prioritera om.
Om du har ett truckkort är det ett plus men inte ett krav.
Bra att veta
Arbetet pågår under 5 veckor och du förväntas arbeta heltid under denna tid. Du kommer arbeta tillsammans i ett större gäng då det innebär att bygga upp varuhuset tillsammans med varuhusmedarbetarna och etableringsgänget under denna tid.
Trivs vi tillsammans kan det finnas möjlighet till att bli en del av vårt härliga team och eventuellt en tjänst som varuhusmedarbetare.
Om du känner att du skulle passa för denna roll så tveka inte att söka direkt! Vi håller intervjuer löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Sista ansökningsdag för tjänsten är den 10/5-2026
Intervjuer för tjänsterna kommer att ske under 20-21 maj anställningen avser veckorna 43-47.
För att säkerställa en rättvis och kompetensbaserad rekrytering använder vi digitala verktyg som stöd i urvalsprocessen. Vid många ansökningar samarbetar vi med Hubert.ai, en AI-baserad rekryteringsassistent som utgör ett första steg i processen.
Efter att du skickat in din ansökan blir du inbjuden till en chattbaserad intervju. Intervjun tar cirka 15-20 minuter och ger dig möjlighet att berätta mer om din bakgrund, dina erfarenheter och vad som är viktigt för dig. Syftet är att göra urvalet mer träffsäkert och att ge alla kandidater samma möjlighet att bli bedömda på ett strukturerat och likvärdigt sätt. Den AI-baserade intervjun kompletterar den personliga kontakten och ersätter aldrig mötet med oss. Slutligt urvalsbeslut tas alltid av rekryterare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123220". Arbetsgivare Jula AB
(org.nr 556250-6252)
Bondsjöleden 5
)
871 52 HÄRNÖSAND
9861708