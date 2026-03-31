Nu söker jag en timvikarie som även vill jobba hos mig i sommar
2026-03-31
Publiceringsdatum2026-03-31Om företaget
Civitas Assistans grundades för att erbjuda något unikt inom personlig assistans i Dalarna: ett varmt, familjärt och samtidigt professionellt alternativ. Vi som jobbar här har lång erfarenhet av assistans både privat och professionellt. Som personlig assistent hos oss kommer du att vara en nyckelperson i någons liv. Därför tar vi vår roll som arbetsgivare på allvar. Hos oss får du inte bara ett jobb, du får ett sammanhang där du kan växa, påverka och känna dig viktig. Den kontaktperson du tilldelas har personlig erfarenhet från assistentjobbet och har på så sätt en större förståelse för både din och kundens situation.
Vi driver Civitas Assistans med en tydlig vision: att varje kund ska känna sig sedd, hörd och 100% trygg.
Välkommen med din ansökan så kan du bli en av oss.
Jag är en kille på 35 år som bor i egen lägenhet i centrala Mora, och jag söker nu en personlig assistent/vikarie som vill bli en del av min vardag - särskilt under sommaren när ordinarie personal har semester.
Jag tycker om att gå promenader, titta på film, spela kort och ha ett socialt umgänge. Jag uppskattar en trygg vardag med bra stämning, där vi kan göra saker tillsammans i lugn takt.
Om jobbet
Som min personliga assistent är du ett stöd i vardagen och hjälper mig med bland annat:
• Personlig hygien och omvårdnad
• Hushållssysslor
• Stöd vid aktiviteter i och utanför hemmet
Jag söker dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Om du dessutom är självgående, tar initiativ och gärna motiverar och driver på när det behövs - då kommer du trivas hos mig!
Arbetstider
Hos mig arbetar man vaket dygn på vardagar, helger och helgdagar.
Vi söker dig som...
vill arbeta som vikarie i min arbetsgrupp
kan arbeta under sommaren
har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
har B-körkort (önskemål men inte krav)
Meriterande
erfarenhet av personlig assistans och/eller vård/omsorg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Civitas Assistans AB
(org.nr 559501-1379)
784 54 BORLÄNGE Kontakt
Unni Viberg unni@civitasassistans.se 0768933880 Jobbnummer
9831329