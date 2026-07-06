Nu söker jag dig som vill jobba med mig i sommar!
A-Assistans Leimir AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Söderhamn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Söderhamn
2026-07-06
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A-Assistans Leimir AB i Söderhamn
, Bollnäs
, Hudiksvall
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eller i hela Sverige
Jag är en kvinna på 80+ som bor i en lägenhet centralt i Söderhamn. Jag söker nu en social och trevlig kvinna som kan hjälpa mig med mina vardagliga bestyr. Jag har assistans alla veckans dagar och är beviljad 3,5 timmar assistans. Ett perfekt sommarjobb för dig som kanske studerar, eller har annan sysselsättning!Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Du jobbar med mig i de miljöer där jag vistas. Jag behöver hjälp med inköp, matlagning, städning samt sådant som hör min personliga hygien till. En stor del av tiden arbetar du i min lägenhet med de uppgifter som kan uppstå där, men du kommer även följa med mig ut på olika ärenden. Arbetstiderna är förlagda mellan kl.09:00 - 12:30 vardagar och helger.
Vilka egenskaper bör du ha?
Ditt jobb är ett serviceyrke som ställer stora krav på personliga egenskaper. Jag söker dig som är social och flexibel och med respekt för den personliga integriteten när det gäller både mig och min omgivning. Någon som tycker om att jobba med människor och som vill vara med och göra min vardag meningsfull. Erfarenhet av personlig assistans är meriterande men det viktigaste är att vi trivs tillsammans. Hos mig arbetar bara kvinnor och du måste tala svenska obehindrat.
Sök jobbet:
Du söker jobbet genom att skapa ett konto och fyller i din profil. Där kan du ladda upp CV och personligt brev. När profilen är klar klickar du på ''lediga tjänster'' och söker denna tjänst. Vi rekryterar löpande så vänta in med din ansökan! Vi erbjuder all nödvändig introduktion och utbildning för samtliga nyanställda, för att du ska känna dig trygg i din arbetsroll som personlig assistent. Du kommer även att få gå de utbildningar som A-Assistans rekommenderar.
Om A-Assistans:
A-Assistans Leimir AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans till assistansberättigade i hela landet. Vi har drygt 600 personliga assistenter anställda. Kontor har vi i Hudiksvall, Karlstad, Östersund, Stockholm och Umeå. Målet med vår verksamhet är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har kollektivavtal: Kommunal och Fremia för personliga assistenter. Semester -, OB- ersättning och andra lönetillägg tillkommer enligt avtal. Vi erbjuder även friskvårdspeng på 2 000 kr för heltidstjänst och år, fika på arbetet och andra förmåner. #jobbjustnu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare A-Assistans Leimir AB
(org.nr 556637-8963), https://a-assistans.se/
I kundens hem (visa karta
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826 80 SÖDERHAMN Arbetsplats
A-Assistans Söderhamn Jobbnummer
9994442