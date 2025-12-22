Nu söker jag den sista pusselbiten till mitt team, kanske är det du?
2025-12-22
Publiceringsdatum2025-12-22Om företaget
Civitas Assistans grundades för att erbjuda något unikt inom personlig assistans i Dalarna: ett varmt, familjärt och samtidigt professionellt alternativ. Vi som jobbar här har lång erfarenhet av assistans både privat och professionellt. Som personlig assistent hos oss kommer du att vara en nyckelperson i någons liv. Därför tar vi vår roll som arbetsgivare på allvar. Hos oss får du inte bara ett jobb, du får ett sammanhang där du kan växa, påverka och känna dig viktig. Den kontaktperson du tilldelas har personlig erfarenhet från assistentjobbet och har på så sätt en större förståelse för både din och kundens situation.
Vi driver Civitas Assistans med en tydlig vision: att varje kund ska känna sig sedd, hörd och 100% trygg.
Välkommen med din ansökan så kan du bli en av oss.
Nu söker jag den sista pusselbiten till mitt team, kanske är det du? Jag dig som vill bli en del av min ordinarie styrka, en kvinnlig assistent som vill dela mitt liv och min vardag tillsammans med mig.
Jag som söker efter dig är en oftast glad tjej på dryga 30 år som behöver hjälp med det mesta för att få min vardag att fungera.
Vardagarna tillbringar jag på Daglig verksamhet där även du kommer att vara med. Även där behöver du vara mig behjälplig i de aktiviteter som genomförs där. Hemma i min lägenhet försöker jag tillsammans med mina assistenter att genomföra olika pedagogiska aktiviteter tex att träna min bildkommunikation och att vara delaktig i tex matlagningen för att få stimulans i min vardag. Vi försöker också att tillsammans få till fysisk träning, bad i bassäng, fika på IKEA eller Kupolen samt lite bilturer regelbundet för att på så sätt förgylla mina dagar.
Vem är du? Du som assistent är glad och trevlig och har nära till skratt, gärna lite envis med skinn på näsan. Du kommer bli kollega till ett glatt och bra gäng där många har jobbat länge hos mig. De som jobbar här är engagerade, drivna och flexibla och vi hoppas att du är likasinnad. Jag känner mig mest bekväm med kvinnliga assistenter, gärna att du har erfarenhet av autism så att du lättare förstår mig men dina personliga egenskaper är absolut viktigast för mig.
För denna tjänst krävs det att du har:
Goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift
Det är även meriterande om du har:
Erfarenhet av att jobba som assistent
Erfarenhet av autism
B-körkort Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 559501-1379) Kontakt
Unni Viberg 0768933880
9661765