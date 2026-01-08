Nu söker Hit & Dit en vikarie deltid B- Korts chaufförer
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Linköping
Är du intresserad utav att arbeta som B-korts chaufför och är bosatt i Jönköping med omnejd? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker dig som vill ha ett arbete där du verkar som chaufför. Du får användning av din servicemedvetenhet då du dagligen har kontakt med andra människor i ditt yrke.
Tjänsten är ett vikariat på deltid 75%.
Tjänsten är Deltid, måndag - fredag.
Arbetspasset är mellan: Måndag - Fredag: 10:30 - 17:00 - 30 min rast.
Du ska leverera mellan 30 - 40 stopp per arbetspass så du måste gilla ett högt arbetstempo.
Mer information ges såklart om du blir kallad till en intervju.
Du som person
Att ta eget ansvar för att planera ditt jobb är inte några problem för dig. Du har god lokalkännedom och lär dig lätt att hitta till gator och adresser. Du gillar att arbeta i högt tempo och förstår vikten utav att alltid göra kunden nöjd.
Du har med fördel:
B körkort.
God förståelse för svenska och engelska i tal och skrift.
Hög servicenivå.
Godkänt utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi erbjuder dig Som anställd hos oss på Hit & Dit erbjuder vi dig en trygg anställning med kollektivavtal och ett närvarande engagemang.
Våra värderingar är personlig relation, kvalité och långsiktighet i det vi gör varje dag. Vi är ett kunskapsdrivet team som har över 30 års erfarenhet från branschen. Vårt arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och ett personligt engagemang.
Startdatum: start efter överenskommelse.
Ansökan: Vi hanterar ansökningar löpande och tar därmed gärna emot din ansökan så snart som möjligt.
Maila: info@hitochdit.eu
Märk mailet: B-Kort Dag
Sista ansökningsdag fredag 23/1-2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
E-post: info@hitochdit.eu Arbetsgivarens referens
Instrumentvägen 5
553 02 JÖNKÖPING
