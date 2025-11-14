Nu söker FI en kvalificerad jurist till verksamhetsområde Marknader
Finansinspektionen / Juristjobb
2025-11-14
Är du en mycket skicklig jurist med erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete och dessutom intresserad av att arbeta med viktiga samhällsfrågor i en central del av en dynamisk och spännande myndighet? Sök det här jobbet hos oss på Finansinspektionen (FI)!
Om jobbet
Som senior jurist på enheten Fondtillstånd inom avdelningen Kapitalmarknadsrätt fattar du beslut i tillståndsärenden med fokus på fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder. Du har ansvar för att beredningen av ärendena sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Du handlägger även kvalificerade tillståndsärenden och det ingår i din roll att ta fram och föredra rättsliga ställningstaganden för exempelvis områdesledning och chefsjurist. Du förväntas hålla dig uppdaterad om förändringar och nyheter inom rättsområdet, leder utbildningsinsatser, tar fram rättsliga vägledningar och ger stöd i juridiska frågor till kollegor på avdelningens tillståndsenheter. Arbetet innebär ett nära samarbete med andra enheter inom verksamhetsområdet, bl.a. den enhet som utövar tillsyn över fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
• har en jur.kand. eller juristexamen
• är notariemeriterad
• har flera års gedigen och relevant erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete från advokatbyrå, domstol, Regeringskansliet eller annan relevant myndighet
• har en hög analytisk förmåga och mycket goda kunskaper i juridisk metod
• har en mycket god förmåga att handleda medarbetare i ärendehandläggning samt mycket god förmåga att planera, prioritera och strukturera arbetet på ett sådant sätt att handläggningstider hålls
• uttrycker dig mycket väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
• är assessor från hovrätt eller kammarrätt
• har erfarenhet av beslutsfattande eller processföring
• har erfarenhet av författningsarbete
• har kunskap om förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, finansmarknadsrätt och regleringen av EU:s inre marknad.
Om dig
I det här jobbet behöver du
• ha en god analytisk förmåga och kunna lösa komplexa uppgifter
• driva ditt arbete framåt och ta beslut inom ditt ansvarsområde
• planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
FI bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden.
På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/lediga-jobb/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Sök jobbet
Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg eller examensbevis. Vi använder urvalsfrågor för en objektiv bedömning på lika villkor och du kan på så vis enkelt söka tjänsten.
Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.
Anställningsform:
Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning:
Heltid/deltid]Kontaktperson för detta jobb
Linnea Westman, enhetschef, 08-408 98 295
Sista ansökningsdag:
2025-12-01 Ersättning
(org.nr 202100-4235), http://www.fi.se/ Jobbnummer
9606374