Nu söker Avarn parkeringsvakter till Karlskrona
2026-01-14
Avarn expanderar och önskar nu rekrytera fler professionella medarbetare.
Som parkeringsvakt bidrar du till att skapa en trygg trafiksituation för alla som befinner sig i trafiken. Det ingår i ditt arbete att kontrollera och rapportera fordon som är felparkerade, liksom att informera om kommande förändringar i trafiken. Det är ett rörligt utomhusarbete som utförs hela året runt och för att trivas som parkeringsvakt är du socialt kompetent, lugn och informativ.
Arbetstider: Varierande
Tjänsteställe: Karlskrona
Varaktighet: Behovsanställning, tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsuppgifter: Utföra offentligrättslig parkeringsövervakning
Kvalifikationer: Vi söker dig som arbetar eller har arbetat som parkeringsvakt på kommunal mark med trafiksäkerhet och service i fokus. Ditt arbetslag kommer tillsammans med kommunen säkerställa att parkeringsövervakningen håller högsta nivå. Du kommer att ingå i en grupp med kvalitet och effektivitet som ledord.
Våra medarbetare ska vara ansvarstagande, säkerhetsmedvetna och serviceinriktade. Ärlighet och empati är viktigt. Ett äkta engagemang och ett gott humör ser vi som en framgångsfaktor. Du är en person som kan skapa goda relationer. Våra värderingar är viktiga för oss och vi är övertygade om att vi med ansvar, omtanke och samarbete skapar en arbetsmiljö där vi alla trivs och ständigt utvecklas.
Du har en god hälsa och fysik då du ofta står och rör dig mycket under ett arbetspass, du trivs i publika miljöer samt att arbeta proaktivt, relationsskapande med fokus på trygghet och säkerhet. Du är engagerad och yrkesprofessionell samt vill vara med och skapa säkerhet och ansvarstagande i världsklass!
Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsplats med kompetenta kollegor, tydligt ledarskap och utvecklingsmöjligheter. Avarn Security arbetar ständigt med arbetsmiljö och trivselfrågor så vi får rätt förutsättningar att leverera en hög kvalitet.
Du ska uppfylla:
• Offentligrättslig parkeringsvaktsutbildning (OPV)
• B-körkort
• God svenska i tal och skrift
• Godkänt gymnasiebetyg
Du behöver även vara ostraffad*, drogfri, ha en ordnad ekonomi samt en god hälsa och fysik för att kunna bli anställd på Avarn Security. Meriterande är om du har några års arbetslivserfarenhet.
Varmt välkommen in med din ansökan! Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan snarast möjligt - dock senast 2026-02-28 - sök tjänsten via vår hemsida- ej via mejl. Tester kommer att tillämpas i rekryteringsprocessen.
Innan anställning blir aktuell genomförs en laglydnadsprövning.
• All personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag ska vara godkänd vid prövning med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt. För godkännandemyndighetens prövning av en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet ska uppgifter som finns i belastningsregistret eller misstankeregister eller som behandlas hos Säkerhetspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område inhämtas. Ersättning
Enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett deltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Teamchef
Magnus Flimsjö magnus.flimsjo@avarnsecurity.com
9682969