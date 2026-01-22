Nu söker Åby skola en lärare i fritidshem
Arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla vårt fritidshem? Då har du möjlighet att bli en del av vårt team på Åby skola! Vi söker nu en engagerad och kreativ lärare i fritidshem som vill skapa en meningsfull fritidsverksamhet för våra elever i en trygg och inspirerande miljö. I uppdraget ingår också att undervisa i idrott i skolans samtliga årskurser. I tjänsten ingår också att undervisa i idrott i åk F-6.
Som lärare i fritidshem tar du ett aktivt ansvar för planering och utvecklingen av verksamheten
Du planerar, genomför, utvecklar och utvärderar arbetet i fritidshemmet tillsammans med kollegorna i arbetslaget.I uppdraget som idrottslärare planerar du och genomför idrottslektioner på ett självständigt sätt med en tydlig koppling till läroplanen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen/lärarlegitimation som lärare i fritidshem med behörighet att undervisa i ämnet idrott och hälsa.
Du utövar ett tydligt ledarskap och arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument och ett professionellt förhållningssätt.
Vi söker dig som
• har lärarbehörighet med inriktning mot fritidshem
• har god insikt i fritidshemmets uppdrag och utgår från varje elevs behov och förutsättningar i ditt arbete.
• har en god förmåga att skapa tillitsfulla relationer.
• är flexibel och har god samarbetsförmåga.
• är ansvarsfull.
• har en vilja att utveckla verksamheten och dig själv.
