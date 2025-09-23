Nu har vi äntligen en vakans - fysioterapeut till PTJ Rehab Huddinge!
2025-09-23
Vill du arbeta i ett team med stark (och rolig) gemenskap, hög kompetens och korta beslutsvägar? Hos oss får du en varierad arbetsvardag där du både utvecklas själv och bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Information om arbetsplatsen
Praktikertjänst Rehab Huddinge ligger i Huddinges nya öppen vårdhus, precis vid pendeltågsstationen och busstorget i centrala Huddinge. Restid ca 15 minuter från Stockholm C. Här arbetar ca 30 medarbetare -fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, kiropraktor samt receptionister- i en prestigelös och omtänksam anda. Vi samarbetar nära med vårdcentraler, BUMM, BVC, kommun, akutsjukvård och är en del av Praktikertjänst Rehab, som bedriver primärvårdsrehabilitering på uppdrag av Region Stockholm vid åtta enheter i södra Stockholm.Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta som fysioterapeut i en prestigelös anda där man lär av varandra. Vi välkomnar nya idéer och är lyhörda inför hur du upplever din arbetssituation. Du arbetar dagligen nära dina kollegor och närmaste chef. Våra korta beslutsvägar ger dig stor möjlighet att påverka ditt arbete. Vi värdesätter att du som medarbetare ska känna dig trygg och trivas hos oss.
Du kommer att ha möjlighet att arbeta tvärprofessionellt med kompetenta och erfarna kollegor, både arbetsterapeuter, dietister och kiropraktor.
Vi söker just nu fysioterapeut till mottagning med erfarenhet eller intresse för mental hälsa och/eller pediatrik.
På mottagningen arbetar du kliniskt med både grupp- och individuella patientbesök. I vår verksamhet förekommer stor variation på patienternas diagnoser och åldrar vilket gör arbetet både omväxlande och utmanande på ett positivt sätt. Utöver mottagningsbesök kan även hembesök förekomma. Om du vill fördjupa dig inom ett visst område finns stora möjligheter till detta.
Kvalifikationer
- Legitimerad fysioterapeut, gärna med några års erfarenhet.
- Erfarenhet och/eller intresse av arbete inom primärvården.
- Meriterande med erfarenhet av torticollis, skallasymmetri, pediatrik och/eller mental hälsa.Publiceringsdatum2025-09-23Dina personliga egenskaper
- Självständig, ansvarstagande och bra på att prioritera
- Trivs med ett högt arbetstempo och har god förmåga att arbeta strukturerat
- God samarbetsförmåga och kommunikativ
- Engagerad, nytänkande och lösningsinriktad
Det här erbjuder vi dig
- Mentorsprogram för våra mer oerfarna fysioterapeuter
- Goda möjligheter till kompetensutveckling
- Stor möjlighet att påverka dina arbetstider
- Generöst flextidsavtal
- Friskvårdsbidrag på 5000 kr/år
- Fri sjukvård/fria läkemedel upp till högkostnadsbelopp
- Individuell lönesättning
- Kollektivavtal via Vårdföretagarna
- Korta beslutsvägar och en chef nära i vardagen
Vi tillämpar registerkontroll innan beslut om anställning och 6 månaders provanställning. Intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan!
Låter det här som en arbetsplats för dig? Skicka gärna in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
