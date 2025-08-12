Nu har du chansen att bli vår nya enhetschef för bemanningsenheten!
2025-08-12
Om arbetsplatsen
Vi hoppas att du vill bli en del av vårt chefsteam! Vi söker nu en enhetschef till bemanningsenheten i Hultsfreds kommun. Hos oss har alla en individuell utvecklingsplan och vår unika Kompetensfond gör ditt livslånga lärande möjligt. Här får du växa och utvecklas!
Som medarbetare i Hultsfreds kommun är du en del av en stolt organisation med en stark vi-känsla, en hög frisknärvaro och ett mycket gott ledarskap. Hos oss tar vi tillvara det lilla och gör det stort. Vi syns och hörs i Hultsfred!
Vi är stolta över att våra politiker ser vikten av ett verksamhetsnära ledarskap. Vi har därför tillsammans fattat ett beslut om att varje chef i vår organisation ska ha färre medarbetare.
Vi vill ha en ledare som litar på människor, där människor uppmuntras till handlingskraft och nyskapande, känner sig stolta över att jobba hos oss och prioriterar ett tolerant och jämställt förhållningssätt. Som ledare i vår organisation är ditt ledarskap mycket viktigt. Du är tydlig i ditt ledarskap och agerar och leder verksamheten med grund i Kasam och Salutogent förhållningssätt. I Hultsfreds kommun lägger vi stor vikt vid samverkan mellan olika funktioner och verksamheter med invånaren i fokus.
Du behöver vara sann mot dig själv om varför du söker en ledarroll. Vi tror och förväntar oss att du gör det i huvudsak för att du brinner för verksamheten, vill göra skillnad och vill leda med orden "lite bättre varje dag". Det du får tillbaka är en givande ledarskapsroll i en organisation med högt i tak, korta beslutsvägar och mycket skratt längs vägen. Du får möjlighet till personlig handledning, kompetensutveckling och du får också ta del av vår chefsutbildning.

Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef för bemanningsenheten har du ansvar för kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom vård och omsorg. Vi är på väg in i ett utvecklingsarbete för att möta framtidens behov av kompetens och digitalisering där enhetschefen för bemanningsenheten ska vara motor.
Som ledare hos oss vill vi att du ska;
Leda utifrån vår värdegrund "Vi möts i känslan av värdighet"
• Trivas med att arbeta i team
• Lyfta medarbetarnas styrkor
• Ständigt utveckla ditt ledarskap
• Tillsammans med dina chefskollegor driva utveckling av arbetet inom vård och omsorg
• Aktivt driva utveckling av den egna verksamheten
• Se relationer och samverkan som ditt viktigaste verktyg
• Jobba för Sveriges friskaste medarbetare
Du kommer att leda utifrån fyra perspektiv, ekonomi, medborgare, medarbetare och utveckling. Kvalifikationer
Du har genomförd högskoleutbildning t ex social omsorgsexamen, socionomutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet från liknande verksamhet efterfrågas.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, dina ledaregenskaper och att du har engagemang för verksamheten. Det innebär att ditt ledarskap är i linje med förvaltningens och verksamhetens värdegrund.
B-körkort är ett krav.
Hultsfreds kommun utför bakgrundskontroller vid all anställning. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "S2517".
