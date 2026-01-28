Nu har du chansen - Vi utökar vårt korttidsteam på Tuvängen!
2026-01-28
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Tuvängens korttidsboende ligger i Lerums kommun och omfattar 36 platser fördelat på två enheter, Kompassen och Lotsen. Korttidsenheten har inriktning rehabiliteringvård, demensvård samt flexväxelplatser.
Nu har du chansen att få bli en del av vårt team då vi utökar våra personalgrupper med fler undersköterskor!
Hos oss arbetar vårdbiträden, undersköterskor, specialistundersköterskor, koordinatorer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, enhetssamordnare och enhetschef för att kunna ge den bästa service till våra gäster. Vi har ett tätt samarbete och vår arbetsplats präglas av professionalitet och en strävan efter god kvalité. Här arbetar vi som team med hög kompetens och vi utvecklar vårt arbete dagligen för att möta behoven hos dem vi är till för.Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Som undersköterska på Tuvängen ansvarar du för ett professionellt och respektfullt bemötande gentemot våra gäster, anhöriga och kollegor. Du stödjer de boende i deras vardag utifrån uppsatta mål i genomförandeplanen.
Arbetet innebär att arbeta med delegeringar från legitimerad personal samt att ta på sig nya delegeringar vid behov. Du förväntas självständigt föra social dokumentation och upprätta genomförandeplaner i verksamhetssystemet Treserva.
Du deltar aktivt i arbetsplatsens utvecklingsarbete och har möjlighet att söka ombudsroller samt specialisera dig inom olika områden, där fortlöpande utbildningar erbjuds.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid kompetens och personlig lämplighet. För tjänsten krävs utbildning som undersköterska. Du behöver kunna arbeta på delegation av legitimerad personal samt ha god datorvana.
För att trivas och lyckas i rollen på Tuvängens korttidsboende är du en lagspelare som uppskattar samarbete och ett arbetsklimat där man lyfter varandras styrkor. Du inspireras av ett arbete där innehållet ofta varierar och där du bidrar till att skapa en meningsfull vardag för våra gäster.
Som person är du professionell, lyhörd och respektfull i ditt bemötande. Du har goda kunskaper inom omvårdnad, är nyfiken på att lära nytt och har ett driv att ta ansvar och utvecklas i din yrkesroll. Samarbete över hela verksamheten är en självklarhet, och flexibilitet värderas högt.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är ett krav.
ÖVRIGT
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg.
Tjänsten kan erbjudas som heltid eller deltid.
Innan anställning krävs ett godkänt utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Intervjuer kan komma att genomföras löpande under ansökningstiden.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
