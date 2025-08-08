Nu finns en möjlighet för DIG - längre vikariat som assistent på 50% i cen
2025-08-08
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Vi söker en till medarbetare till vår trygga, härliga arbetsgrupp!
Arbetsplatsen ligger i centrala Sundsvall och du kommer att få arbeta tillsammans med en 40-årig kvinna. Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara att hjälpa till med vardagliga rutiner i hemmet men även på andra aktiviteter. På arbetsplatsen kommer du att ingå i en stabil personalgrupp.
Önskemål om att du ska vara ansvarsfull, ta egna initiativ, empatisk och bidra med trygghet.
Körkort är ett krav då du kommer att köra kundens bil.
Meriterande är om du har erfarenhet av autism.
Tjänstgöringsgraden är på ca 50%, men chans finns att arbeta upp sin tid. Arbetstider är dygn med väntetid, mestadels vardagar med start i slutet av augusti/början av september.
Skicka in din ansökan med personligt brev och CV idag!
Förbered gärna kontaktuppgifter till minst två referenser.
God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år vid anställning på heltid.
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU). Ersättning
