Nu är vi i behov av att fylla på vår vikariebank.
2026-01-20
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
, Lessebo
, Älmhult
, Nybro
, Torsås
Vi på Norlandia förskolor söker nu dig som vill jobba som timvikarie vid behov på våra två förskolor Timglaset och Vintergatan i Växjö. Inom förskolan får du ett roligt och omväxlande arbete där du får göra skillnad i barnens vardag. Vi söker i första hand dig som har en barnskötarutbildning eller läser en pedagogisk utbildning, som förskollärare eller pedagog.
Att arbeta som timvikarie hos oss
Vi söker dig som är ansvarsfull, engagerad, har alla barn i fokus. Naturligtvis trivs du i en lekfull miljö. Hos oss blir du en del av arbetslaget som tillsammans arbetar utifrån förskolans läroplan där du får ta del av olika arbetssätt samt Norlandias koncept mat med smak, Norlandiaskuttet och GoGreen. För oss är daglig fysisk rörelse ett måste för barnen men också för dig som vuxen där du aktivt tar del av Norlandiaskuttet tillsammans med barn och kollegor. Arbetsuppgifterna varierar men nära kontakt med barn, pedagoger och vårdnadshavare genomsyrar uppdraget. När du arbetar som timvikarie förväntas det att du kan ställa upp med kort varsel, även om du får en bokning från oss tidigt på morgonen. Som timvikarie hamnar du mitt i verksamheten så det förutsätts att du är flexibel och snabbt kan sätta dig in i olika rutiner.
Vi erbjuder dig:
Vi skriver ett RAM- avtal och erbjuder timmar utifrån förskolans behov
Vi erbjuder pedagogiska måltider
Fantastiska upplevelser tillsammans med barn och kollegor
Kvalifikationer och personliga egenskaper:
Du talar det svenska språket flytande och hanterar den skrivna texten bra
Du är flexibel och lösningsfokuserad och ser möjligheter i stället för svårigheter
Du är glad och tillmötesgående med fokus på alla barns bästa
Du måste ha fyllt 18 år
Om Norlandia Förskolor
Vi är ett familjeägt företag som driver ett 100-tal förskolor från Dalarna i norr till Skåne i söder. Genom våra koncept satsar vi på bra mat, hälsa och hållbarhet där vår målsättning är att skapa nya upptäckter - varje dag. Välkommen till en fin gemenskap i en organisation som satsar på kvalitet, innovation och en god arbetsmiljö!
Övrig information
Behovsanställning på RAM -avtal/timanställning
Omfattning: Vid behov
Arbetstid: Utifrån behov, 06:00-18:30
Tillträde: Omgående vid behov
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vid anställning krävs ett utdrag ur belastningsregistret.
Ansökan tas ej emot via mejl.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Sista ansökningsdag 260202
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:madelaine.stalfors@norlandia.com
