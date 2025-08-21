Nu är det ett bra läge , vi söker montörer !!
2025-08-21
AQ Enclosure i Sollefteå AB är ett ledande företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av kapslingar och skåp samt en systemleverantör inom mekaniskt och elektroniskt montage. Kunderna finns främst inom branscherna kraft, säkerhet och miljö. Många av kunderna finns i Sverige, men ca 15 % av omsättningen går till övriga Europa och ca 15 % levereras utanför Europa.
AQ Enclosure Sollefteå AB har en organisation med korta beslutsvägar och stora möjligheter för den anställde att påverka verksamheten. För rätt person finns goda möjligheter till fortsatt utveckling inom företaget och även inom koncernen.
AQ Enclosure Sollefteå AB ingår i AQ Group AB som är en av Sveriges ledande leverantörer av komponenter och system till krävande industrikunder. Koncernen har 9000 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Litauen, Ungern, Polen, USA, Kanada, Brasilien, Finland, Tyskland, Serbien, Kina, Indien, Mexiko och Italien. AQ Group grundades 1994 och är noterat på Nasdaq-börsen. Årsomsättningen uppgår till 9 miljarder SEK. AQG har högsta kreditvärdighet AAA. Se även www.aqgroup.com
för mer information.Publiceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
Sist i vår tillverkningsprocess hittar vi montageavdelningarna där vi slutmonterar produkterna innan vi levererar till vår kund. Arbetsmomenten består av att skruva ihop delar, sätta i fästelement, montera isolering och i vissa fall också göra ett slut-test. Några av produkterna är relativt enkla att montera men huvuddelen av våra produkter monteras i flera olika steg. Det förekommer även elmontage till några kunder. Till samtliga produkter finns det tillverkningsunderlag i form av instruktioner eller ritningar.
Vem är du?
Till rollen som Montör söker vi framför allt dig som är en driven och engagerad person som motiveras av att vara en viktig del av processen.
Vi söker dig som har relevant erfarenhet inom tillverkningsindustrin. Du är kompetent i ditt hantverk och har god förmåga att läsa och följa ritningar. Vi arbetar med serieproduktion vilket betyder att man äger sin del i tillverkningsprocessen, där kvalitetsfokus med rätt från mig är en viktig princip. Montageavdelningarna är oftast det sista steget innan vi levererar till våra kunder. Därför är din roll extra viktigt för att säkerställa kvaliteten. För dig är kvalitet och finish mycket viktigt och du trivs i en roll där du får arbeta med många olika produkter och själv hittar lösningar på olika problem.
I övrigt ser vi att du har en god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och flexibel. Du tar stort eget ansvar och trivs att arbete i ett högt tempo.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person har du ett personligt engagemang och en god förmåga att effektivt driva ditt arbete och dina projekt framåt. Du har lätt för att samarbeta i team och är bra på att planera och organisera ditt arbete. Du är angelägen om att nå resultat och att hålla deadlines. Du läser och talar flytande svenska då arbets- och säkerhetsinstruktioner är på svenska.
Det innebär att:
Du bör ha tidigare erfarenhet av montering eller liknande arbete inom industrin
Vi ser gärna att du trivs med att arbeta praktiskt och har ett tekniskt intresse
Du behöver klara av de fysiska kraven då arbetet innebär att du står upp ett helt arbetspass
Du behöver vara disciplinerad och strukturerad för att klara av att arbeta i en miljö med höga kvalitetskrav där det även ställs krav på att hålla en viss tidsram
Du behöver vara duktig på att samarbeta med andra, följa instruktioner och sprida positiv anda bland dina kollegor
Och självklart ska du ha bra värderingar som stämmer överens med vårt företags värderingar.
Meriterande är om du har:
Erfarenhet av tillverkningsindustri
Erfarenhet av affärssystemet Monitor
Truckkort
Andra kompetenser knuten till industriell tillverkning
På AQ är vi stolta över vår arbetsmetodik och vårt varumärke.
Vi uppfattas av våra kunder som kompetenta, nytänkande och med kundens affär i fokus. Våra medarbetare är vår största tillgång i vår relation med kunderna. Det är därför viktigt för oss att arbeta långsiktigt och med hela hjärtat med i varje situation. Vi har ofta sociala aktiviteter där vi stärker gemenskapen och bygger relationer både internt och med våra kunder. Det bidrar till en engagerad och positiv anda där våra medarbetare hjälps åt för att lösa kundens uppdrag på bästa sätt. Det ger dig och oss en stimulerande och trivsam företagskultur att utvecklas i. På AQ har vi kul på jobbet, hjälper varandra och har en härlig stämning, vi ser gärna att du blir en del av den.
Placeringsort
Sollefteå
AQ:s värdegrund
Kunden i Fokus, Enkelhet, Entreprenörsanda, Kostnadseffektivitet, Mod & Respekt.
Din ansökan:
Urval sker löpande därför uppskattar vi om du skickar in din ansökan så snart som möjligt. dock senast 30 maj . Frågor om tjänsten besvaras av produktionschef Hamoud Alderi via e-post: hamoud.alderi@aqgroup.com
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
